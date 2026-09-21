El Gobierno de México reveló cuándo entrará en vigor la medida que regula el uso de celulares en primarias y secundarias del país, luego del acuerdo unánime que se alcanzó en la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este lunes que la medida entraría en vigor a partir del martes 3 de noviembre.

“A partir del 3 de noviembre ya no podrán utilizarse como herramienta educativa en la escuela ni en el recreo”, dijo durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Detalló que la publicación saldrá mañana y entonces se dará un mes para realizar asambleas e informar sobre la determinación.

También comentó que el celular u otras pantallas solo se podrían usar para alguna emergencia o tema particular de niñas y niños.

“Lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar los celulares. El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas, que particularmente vinculado con las redes sociales, puede tener impactos muy negativos”, expresó.

Sheinbaum destacó que esto se deriva de un acuerdo unánime; “las 32 entidades de la República, sus secretarios de Educación Pública tomaron esta decisión, todos, sin excepción”, abundó.

La mandatara nacional explicó que no se trata de una prohibición como tal, sino de orientación y fortalecimiento del uso de los mecanismos pedagógicos que permitan que los menores generen todo su potencial, “porque las pantallas estaban generando imitaciones en todo el proceso de aprendizaje y desarrollo cognitivo”.

Añadió que no es una medida exclusiva de México, sino que es algo que ya se está llevando a cabo en muchos países con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las infancias.

“No quiere decir que la inteligencia artificial o las pantallas no sean útiles, pero en el salón de clase no. Ya después padres y madres de familia podrán revisar el uso de las pantallas y los celulares”, expresó.

Por su parte, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, recordó que la restricción del uso de celulares aplicará para primarias y secundarias.

Mientras que, en educación media superior, cada institución deberá acordar las limitaciones para el uso responsable y seguro de pantallas, con fines pedagógicos. “Y en educación superior ya son mayores de edad, ahí es una política que cada universidad debe establecer para formar una ciudadanía digital”, agregó.

Aclaró también que la regulación no aplicará para maestros, pero enfatizó que en el documento se especificará que ellos ponen el ejemplo.

Por eso, se hizo un decálogo de buenas prácticas para primarias, secundarias, educación media superior y superior, “y entre otras cosas se habla de esto”.

SPB