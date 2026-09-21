Educación

Alumnos Ya No Podrán Usar Celular en Primaria y Secundaria: Sheinbaum Confirma la Fecha

La mandataria nacional brinda detalles sobre la regulación de los teléfonos en las aulas

Menor de edad usa celular en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMenor de edad usa celular en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+