Seguridad

Fiscalía de Nuevo León Reactiva Búsqueda de Policía Desaparecido Hace 18 Años

El caso vuelve a tomar relevancia luego de que autoridades difundieran una alerta para encontrar al exelemento

Buscan a Policía de MonterreyEmiten ficha de búsqueda para ex policía de Monterrey desaparecido en 2008.Foto:FGNL

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Autoridades emitieron una ficha para localizar a Samuel Lara Medellín, quien fue visto por última vez en 2008 en el área del Parque Alamey.

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