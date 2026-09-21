La desaparición de un exelemento de la Policía de Monterrey vuelve a generar atención en Nuevo León, luego de que autoridades emitieran recientemente una ficha de búsqueda para tratar de localizarlo, casi dos décadas después de que se perdió contacto con él.

Se trata de Samuel Lara Medellín, quien tenía 43 años cuando desapareció y actualmente tendría 61. De acuerdo con la información difundida, el hombre fue visto por última vez en el área del Parque Alamey, en Monterrey, y desde entonces no se tienen datos sobre su paradero. La desaparición habría ocurrido el 3 de junio de 2008, en un periodo marcado por hechos de violencia que afectaron a distintas corporaciones de seguridad en Nuevo León.

La ficha de búsqueda fue emitida por la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León el pasado 3 de septiembre, según la información presentada en el reporte. La publicación de la alerta ocurre después de varios años sin información pública sobre el paradero de Samuel.

El caso también involucra a autoridades federales, ya que, de acuerdo con el reporte, la emisión de la ficha se realizó a solicitud de dichas autoridades. Hasta el momento, la información disponible no establece qué ocurrió con el expolicía después de la última ocasión en que fue visto. La situación ha llamado la atención debido al tiempo transcurrido entre la desaparición y la reciente difusión de la ficha.

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Las autoridades mantienen la búsqueda de Samuel Lara Medellín y solicitan información que pueda ayudar a establecer su ubicación o aportar elementos para esclarecer lo ocurrido.

El caso permanece abierto y cualquier nueva información proporcionada por las autoridades podría ayudar a conocer qué sucedió con el ex integrante de la corporación municipal.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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