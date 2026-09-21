La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el artesano Elvis Guerra, quien bordó el vestido que usó en la ceremonia del Grito de Independencia, ya cuenta con protección luego de que su casa fue atacada a balazos en Juchitán, Oaxaca.

“Tiene protección, le pedimos al gobernador (Salomón Jara) que pudiera dársele protección y lo importante es que a lo mejor no solo es él y son otras personas en Juchitán, entonces lo importante es garantizar la seguridad en este bellísimo municipio”, expuso la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Al ser cuestionada sobre este tema, comentó que ayer mismo habló con el artesano zapoteca y dio a conocer que tendrá un encuentro con él este miércoles 23 de septiembre.

Refirió que, desde que se informó sobre el ataque a balazos, se entabló conversación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Respecto al móvil, que apunta a un tema de extorsión, comentó que Guerra ya está en diálogo con las autoridades.

“Pudo haber sido el móvil (extorsión), él ya está hablando con las autoridades y tiene que acompañarse también por una carpeta de investigación de la Fiscalía”, dijo.

Elvis Guerra y su grupo de bordadoras Biulú confeccionaron el lienzo bordado que tenía el vestido que usó Sheinbaum la noche del 15 de septiembre, durante la ceremonia del Grito de Independencia.

Apenas habían pasado 48 horas de que la Presidencia de la República difundió un video reconociendo la labor del artesano, cuando su vivienda ubicada en la Novena Sección de Juchitán fue atacada a balazos.

Según Guerra, antes del tiroteo había sido objeto de amenazas y extorsiones por parte de integrantes de grupos de la delincuencia que operan en la ciudad.

“Hoy hago este video para solicitarle a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, solicitarle su ayuda porque he sido objeto de amenazas, de extorsiones”, indicó.

La noche del viernes 18 de septiembre, personas armadas dispararon contra la fachada de la vivienda del artesano, sin que haya reportes de personas lesionadas o fallecidas.

En un comunicado, la Fiscalía de Oaxaca informó que, derivado de las primeras investigaciones, se determinó que los responsables del ataque fueron un hombre y una mujer que arribaron al lugar a bordo de una motocicleta, quienes ya se encuentran identificados, y que, desde la noche del viernes, son buscados en Juchitán y municipios cercanos.

SPB