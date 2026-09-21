Seguridad

Tras Ataque a Balazos, Brindan Protección a Elvis Guerra, quien Bordó Vestido de Sheinbaum

La presidenta de México habla con el artesano luego de agresión en Oaxaca

Vestido bordado por artesanos de Oaxaca, entre ellos Elvis Guerra. Foto: Cuartoscuro | ArchivoVestido bordado por artesanos de Oaxaca, entre ellos Elvis Guerra. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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