Un baile al aire libre, donde presuntamente se consumía alcohol en la vía pública sin permiso de la autoridad y sin contar con medidas de seguridad, terminó en violencia en la colonia Santiago Ramírez, en Torreón.

La riña se registró cerca de las 2:30 horas, en el cruce de las calles Islas Marías y Brigada de Zaragoza, donde se llevaba a cabo el evento y se encontraban varios asistentes.

De acuerdo con el reporte de algunas personas que se encontraban en el lugar, durante el baile se suscitó una fuerte pelea entre varios individuos, situación que terminó con una persona lesionada por arma blanca.

Paramédicos de la Cruz Roja se dirigieron al sitio después de recibir el reporte de la emergencia; sin embargo, el lesionado fue trasladado en un vehículo particular a las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas en la calle Cuauhtémoc, donde recibió atención médica.

El afectado fue identificado como Daniel, de 27 años, quien presentó alrededor de cinco heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, el costado derecho y la espalda.

Pese a las lesiones, su estado de salud fue reportado como fuera de peligro. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada con estos hechos.