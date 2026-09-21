Seguridad

Apuñalan a Joven Durante Baile en Colonia Santiago Ramírez de Torreón

Daniel fue trasladado a la Cruz Roja al presentar cinco heridas cortante después de la riña

Daniel fue trasladado a la Cruz Roja al presentar cinco heridas cortante después de la riñaLa riña se registró durante un baile donde presuntamente se consumía alcohol sin permiso de la autoridad. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La riña se registró durante un baile donde presuntamente se consumía alcohol sin permiso de la autoridad

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+