Ante la cercanía de la tormenta tropical Polo, que se prevé que esta semana se convierta en un poderoso huracán categoría 5, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció una zona de vigilancia especial en costas de México.

Según el organismo, el ciclón se ubicó la mañana de este lunes a 320 kilómetros (km) al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 410 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

En su reporte más reciente, advirtió que su circulación reforzará la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero; muy fuertes en Michoacán y fuertes en Jalisco y Colima.

Ante ello, estableció zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

“Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados”, alertó.

Además de las lluvias, el SMN previó oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en costas de Guerrero y Michoacán; de 1.5 a 2.5 m en la costa de Oaxaca, y mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 m en costas de Jalisco y Colima.

Así como vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

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De acuerdo con los pronósticos, Polo ―que se desplaza hacia el este a 7 kilómetros por hora (km/h), con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h― se convertirá en huracán este mismo lunes.

Alrededor de las 18:00 horas, alcanzaría la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson; mañana martes sería categoría 4 y el 23 de septiembre llegaría a la máxima categoría 5, a 170 km al sur de Punta San Telmo.

“La tormenta tropical Polo continúa intensificándose al sur de las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Se desplaza hacia el este y refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país”, indicó.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) ya se encuentra en trayecto hacia Guerrero y Michoacán.

“Mantenemos coordinación permanente con los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones de protección en campo, ante sus posibles efectos”, dijo.

Polo es el dieciseisavo sistema con nombre que se forma en el Pacífico en la actual temporada de ciclones tropicales.

Antes se formaron las tormentas Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio, Norbert y Odalys, así como los huracanes Fausto, Genevieve, Karina, Lowell y Marie.

Y es que la actividad ciclónica en este litoral ha sido muy intensa debido a la presencia del fenómeno climatológico de El Niño, que consiste en un calentamiento anómalo del mar en el Pacífico.

La diferencia es más clara al comparar con los ciclones en el Atlántico, pues únicamente se han formado seis tormentas.

Trayectoria prevista del ciclón tropical Polo en el Pacífico. Imagen de satélite SMN

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