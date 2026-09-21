Pronóstico del tiempo

Hay Zona de Vigilancia Especial por Cercanía de Polo con México; Activan Misión ECO

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre lluvias, oleaje, mar de fondo y vientos fuertes en varios estados

Oleaje elevado en Guerrero por tormenta Bud en junio 2018. Foto: Cuartoscuro | ArchivoOleaje elevado en Guerrero por tormenta Bud en junio 2018. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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