Polo avanza por el Océano Pacífico y ocasionará lluvias intensas en varias regiones del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este lunes, se prevé que Polo generará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Oaxaca (costa y sur); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Michoacán (costa y sur) y Guerrero (costa y sur); fuertes (de 25 a 50 mm) en Jalisco (este y sur) y Colima.

Además de vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en costas de Guerrero y Michoacán; de 1.5 a 2.5 m en la costa de Oaxaca, y mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 m en costas de Jalisco y Colima.

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Las autoridades advierten que estas lluvias podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos SMN.

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de la tormenta tropical Polo se localizó sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 320 kilómetros (km) al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 410 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (km/h), rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el este a 7 km/h. Se prevé que en el transcurso del día se intensifique a huracán.

Despues del mediodía, Polo se convirtió en huracán categoría 1 a 305 kilómetros al sureste de Zihuatanejo, en Guerrero, ‌con ‌vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora,

El martes, 22 de septiembre, a las 12:00 horas, podría alcanzar la categoría 3 a 255 km al suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

Un día después, el miércoles 23 de septiembre, a las 00:00 horas, Polo podría alcanzar la categoría 4, a 215 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. A las 12:00 horas, se desplazará a 170 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El jueves se mantendrá como huracán categoría 4, en costas de Michoacán y Jalisco. Podría alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Debido a su distancia, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estado Unidos de América, estableció zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Con información de N+

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