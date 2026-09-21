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Qué tan Cerca Está Polo de México: Ubicación y Trayectoria del Huracán

México mantiene vigilancia estrecha en el Pacífico; el fenómeno meteorológico podría alcanzar categoría 5

Afectación en Guerrero por tormenta tropical.Afectación por tormenta tripical Boris en Barra de Coyuca, Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Polo avanza por el Pacífico y amenaza con ser huracán categoría 3. Lluvias y vientos impactarán Oaxaca, Michoacán y Guerrero. ¿Cómo afectará a tu región? Sigue las actualizaciones del SMN.

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