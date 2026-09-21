El partido Rusia Unida, del presidente Vladimir Putin, obtuvo un récord de 355 escaños en la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, integrada por 450 diputados, según resultados preliminares anunciados este lunes por la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ela Pamfílova.

Con casi todos los votos escrutados tras tres días de votación, celebrada en el quinto año de la guerra en Ucrania y sin la participación de partidos críticos con Putin, los resultados indican que la formación gobernante conservará una mayoría cualificada superior a su anterior récord de 2016.

Fueron las primeras elecciones legislativas celebradas en Rusia desde el inicio de su ofensiva en Ucrania en 2022.

Luego de conocerse los resultados, el Kremlin afirmó que la aplastante victoria electoral, en unos comicios estrictamente controlados, demuestra que los rusos respaldan al mandatario.

"Estos indicadores apuntan, por supuesto, al más alto nivel de cohesión de la sociedad rusa en torno al jefe del Estado", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante una rueda de prensa.

El Kremlin mantiene un estrecho control sobre el sistema político y las autoridades rusas han prohibido las críticas a la campaña militar en Ucrania.

Pamfílova afirmó que la participación superó el 59% y agradeció a los electores haber acudido a votar pese a lo que calificó de "presión psicológica" contra Rusia.

El Partido Comunista de Rusia quedó en segundo lugar con 40 escaños.

El partido nacionalista LDPR obtuvo 25 escaños y Nuevas Personas, 20.

Rusia Unida domina la política rusa desde comienzos de la década de 2000 y Putin permanece en el poder desde el 31 de diciembre de 1999.

Pamfílova señaló que se había escrutado más del 95% de los votos y que los resultados definitivos se anunciarán más adelante esta semana.

Con información de AFP

ASJ