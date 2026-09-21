Internacional

Partido Político de Putin Logra Récord en Cámara Baja del Parlamento Ruso

El país realizó sus primeras elecciones legislativas desde el inicio de la ofensiva en Ucrania

PutinEl Kremlin mantiene un estrecho control sobre el sistema político. Foto: Reuters.
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