Internacional

Envían a Juicio a Begoña Gómez, Esposa de Pedro Sánchez, por Dos Delitos

La investigación arrancó hace casi dos años y medio a raíz de una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias

Begoña GómezLa investigación judicial contra de Begoña Gómez ha sido usada con frecuencia por la oposición. Foto: Reuters.

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