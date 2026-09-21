Internacional

CNN, MS NOW y Politico Alistan Demanda Contra Trump por Negar Acceso a Casa Blanca

El mandatario rechazó la cobertura de los tres medios de comunicación porque acusó que reportaban "noticias falsas"

TrumpEn su segundo mandato, Trump y su administración republicana han intensificado la represión y castigado a ciertos medios de comunicación. Foto: Reuters.

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