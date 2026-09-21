CNN, MS NOW y Politico anunciaron que han notificado a la administración del presidente Donald Trump que presentarán una demanda por la negativa de acceso a la Casa Blanca.

El sábado, se impidió el acceso a la Casa Blanca a periodistas de los tres principales medios de comunicación, un día después de que Trump dijera que les prohibía la entrada debido a reportajes que consideraba "noticias falsas".

Estas acciones representaron una clara escalada en los prolongados esfuerzos de Trump —tanto en los tribunales como mediante medidas administrativas— para restringir la cobertura informativa de periodistas que considera objetables, y pusieron a prueba, en el último caso, las protecciones de la Primera Enmienda en Estados Unidos.

Trump había declarado el viernes que prohibiría a los tres medios de comunicación debido a la cobertura que le resultaba desagradable.

Las reporteras de la Casa Blanca de dos cadenas de televisión por cable —Betsy Klein de CNN y Akayla Gardner de MS NOW— informaron en directo que les habían denegado la entrada y les habían desactivado sus credenciales de prensa al llegar a la Casa Blanca para trabajar.

Poco después, Politico informó que a su reportera de la Casa Blanca, Cheyenne Haslett, también le habían denegado el acceso y le habían confiscado su credencial.

Los tres medios de comunicación habían insinuado que emprenderían acciones legales, afirmando que defenderían enérgicamente sus derechos amparados por la Primera Enmienda.

"Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes", declararon los medios en un comunicado conjunto publicado este lunes en X.

"Si esto no se impugna, amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de injerencias gubernamentales", añadieron.

En su segundo mandato, Trump y su administración republicana han intensificado la represión y castigado a ciertos medios de comunicación, tanto en los tribunales como mediante medidas regulatorias.

El mandatario también ha arremetido contra periodistas individualmente, ya sea en persona o a través de las redes sociales, a veces con un tono sorprendentemente personal, insultándolos en ruedas de prensa o en su reciente discurso en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

La presidenta de la WHCA, Jacqui Heinrich, instó al gobierno de Trump a restablecer de inmediato el acceso de los tres medios de comunicación.

"Las implicaciones van más allá de estas organizaciones: un criterio utilizado para excluir a un medio de comunicación por su cobertura podría aplicarse a cualquier otro en el futuro", declaró.

"El pueblo estadounidense, a través de una prensa libre e independiente, debe poder fiscalizar a quienes ocupan cargos públicos, independientemente de si los funcionarios gubernamentales lo ven con buenos ojos", dijo.

CNN tenía previsto actuar este lunes como equipo de producción televisiva de la Casa Blanca, una asignación rotativa en la que una cadena graba en nombre de todos los medios de televisión del día.

Las directrices actualizadas de la Casa Blanca a última hora del domingo simplemente indicaban un equipo de reserva.

Con información de AP y AFP

ASJ