Pronóstico del tiempo

Tormenta Tropical Polo Avanza a Costa Occidental de México Con Fuertes Vientos

El sistema meteorológico evolucionará a huracán, por lo que autoridades activaron protocolos de protección civil y detsplegaron una Misión ECO

Polo TormentaAnte las lluvias fuertes, se pide a la ciudadanía que no transite por zonas inundadas ni intente cruzar ríos, arroyos, vados o puentes. Foto: NHC.

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