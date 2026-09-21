La tormenta tropical Polo continúa acercándose a la costa occidental de México incrementando la fuerza de sus vientos y se espera que siga intensificándose en el transcurso de las próximas horas.

En las primeras tres horas de este lunes, Polo se acercó 35 km a tierra y aumentó sus vientos de 65 a 75 km/h, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional y del Sistema Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

A las 3:00 horas, el centro de la tormenta tropical se ubicó a 340 km al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 395 km al sur de Manzanillo, Colima.

Por ahora, la circulación de la tormenta ya está causando lluvias en varios estados, pero las mayores afectaciones serán en las costas sur de Oaxaca (de 75 a 150 mm), Michoacán, Guerrero (50 a 75 mm), Jalisco y Colima (25 a 50 mm).

"Estas lluvias pueden producir inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en zonas de terreno empinado", indicó el NHC.

El sistema meteorológico se desplaza hacia al noreste a 13 km/h, por lo que autoridades mexicanas activaron una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, hasta San Telmo, Michoacán.

En tanto, se prevé oleaje elevado de dos a tres metros en Michoacán y Guerrero, y de 1.5 a 2.5 metros en Oaxaca, Jalisco y Colima, con corrientes peligrosas.

Durante la madrugada, Polo presentó rachas de viento de hasta 95 km/h, con ráfagas más fuertes.

La tormenta se moverá despacio hacia el este o sureste durante el resto del día y la noche de este lunes. Sin embargo, mañana por la tarde o noche se espera que dé un giro fuerte y empiece a desplazarse hacia el oeste-noroeste o noroeste.

Según los pronósticos, se espera que las condiciones de tormenta se sientan con mayor daño durante la noche del martes y madrugada del miércoles.

Se prevé que Polo evolucione a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson el día de mañana, pero podría alcanzar el nivel 4 a mitad de semana.

El NHC dijo que el núcleo del eventual huracán se mantendrá mar adentro, pero todavía es demasiado pronto para determinar la ubicación exacta o la magnitud de los impactos.

Se recomienda a la población que se mantenga al tanto del avance de Polo y las actualicaciones emitidas por las autoridades.

La #TormentaTropical #Polo al suroeste de las costas de #Guerrero, se prevé continúe intensificándose en los próximos días. Más información en: ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/tO62PPpwod — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2026

Por la noche del domingo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que alistaba el despliegue preventivo de una Misión de Enlace y Coordinación (ECO).

Para ese momento solo se consideraba la formación de la depresión tropical Diecisiete-E en el océano Pacífico, que posteriormente se intensificó a la tormenta tropical Polo.

Ante las lluvias fuertes, se pide a la ciudadanía que no transite por zonas inundadas ni intente cruzar ríos, arroyos, vados, puentes o zonas bajas cuando el agua cubra la superficie, ya que la corriente puede arrastrar personas y vehículos.

"Si se encuentra en el exterior, es recomendable buscar refugio en una edificación; si viaja en automóvil, se debe permanecer dentro del vehículo mientras pasa la tormenta", sugirió la CNPC.

Igual se llama a extremar precauciones en carreteras, especialmente en zonas de sierra y costa, caminos rurales y brechas, donde podrían presentarse reducción de visibilidad, acumulación de agua o desprendimientos.

Durante las tormentas eléctricas se debe evitar permanecer en espacios abiertos y alejarse de árboles, postes, cables de electricidad y estructuras metálicas.

ASJ