Internacional

UE Multa a Google Con 462 MDD por Vulnerar Reglas de Geolocalización

Es la cuarta sanción más elevada impuesta por la Comisión Irlandesa para la Protección de Datos

GoogleGoogle afirmó que el caso gira en torno a políticas históricas que posteriormente se actualizaron. Foto: Reuters.

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