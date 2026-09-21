El presidente chino, Xi Jinping, ⁠hará una visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre ​por invitación del presidente Donald Trump, informó el ‌Ministerio de Asuntos Exteriores de China en un comunicado emitido este lunes.

Durante la visita, Xi "mantendrá un profundo intercambio ⁠de opiniones con el presidente Trump sobre asuntos fundamentales relativos a las ‌relaciones entre China y ‌Estados Unidos, así como sobre ⁠la paz y el desarrollo mundiales", declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino durante una rueda de ​prensa ​habitual ‌celebrada ‌poco después del anuncio.

Las visitas recíprocas de los dos jefes de Estado en un plazo de ​seis meses tienen "una importancia histórica y constituyen un hito", dijo ‌el portavoz ‌del Ministerio, Guo Jiakun.

Según la agenda anunciada por Washington, Xi llegará el miércoles a Estados Unidos y será recibido al día siguiente junto a su esposa, Peng Liyuan, por Trump y la primera dama, Melania Trump, en la Casa Blanca, donde están previstas una ceremonia de bienvenida, una reunión entre ambos mandatarios y una cena de Estado.

"China está dispuesta a colaborar con Estados Unidos para reforzar el diálogo y la cooperación, gestionar adecuadamente las diferencias, mejorar continuamente el bienestar de los pueblos ‌de ambos países y promover la ⁠paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales", añadió Guo.

Será la segunda cumbre entre los dirigentes de las dos primeras potencias económicas mundiales en 2026, después de la visita de Trump a Pekín en mayo, y el tercer encuentro cara a cara desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

A mediados de año, ambos líderes acordaron, entre otras cuestiones, establecer un canal de diálogo intergubernamental sobre inteligencia artificial.

Los dos países tienen numerosos desacuerdos en comercio y aranceles, IA, las guerras en Irán y Ucrania o el estatuto de Taiwán.

Xi y Trump acordaron en octubre de 2025 una frágil tregua tras meses de guerra comercial que se consolidó en la cumbre de mayo.

La visita se producirá pocos días después de las negociaciones mantenidas en Nueva York entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

En el plano comercial, ambos países mantienen desde octubre de 2025 una tregua arancelaria que expira el próximo 10 de noviembre y que suspendió parte de los gravámenes y restricciones adoptados durante meses de escalada, incluidos algunos controles chinos a la exportación de tierras raras.

Las conversaciones de este domingo entre He y Bessent abordaron precisamente la aplicación de los acuerdos alcanzados en anteriores rondas, el comercio y la inversión bilateral, y también incluyeron un diálogo sobre inteligencia artificial, que ambas partes prevén continuar.

Con información de Agencias

ASJ