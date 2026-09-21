Internacional

Xi Jinping Visitará Estados Unidos del 23 al 25 de Septiembre y Dialogará Con Trump

Será la segunda cumbre entre los dirigentes de las dos primeras potencias económicas mundiales en lo que va de 2026

Xi TrumpSerá el segundo encuentro entre Xi y Trump este año. Foto: Reuters.

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