Donald Trump Fija Fecha para Visita de Xi Jinping a la Casa Blanca Mientras Brindan en Banquete.

El presidente Donald Trump invitó a su homólogo chino, Xi Jinping, y a su esposa, Peng Liyuan, a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre, durante el banquete de Estado celebrado en Pekín, donde ambos mandatarios brindaron por la relación bilateral de sus países.

La invitación, formulada por Trump durante su discurso ante Xi, fija por primera vez una fecha concreta para una futura visita del mandatario chino a Washington.

En su intervención, el líder republicano calificó la relación entre Estados Unidos y China de una de las más importantes de la historia y la definió como muy especial, al tiempo que brindó por la prosperidad de ambos países y por un futuro brillante para los vínculos bilaterales.

Historias recomendadas:

Con información de Agencias

ASJ