China Concuerda Con Estados Unidos en que Irán No Debe Tener Nunca un Arma Nuclear.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, coincidieron en que Irán "nunca deberá tener armas nucleares" y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin cobrar por derechos de paso, informó la Casa Blanca.

"El presidente Xi también dejó clara la oposición de China a la militarización del estrecho y a cualquier intento de cobrar un peaje por su uso, y expresó interés en comprar más petróleo estadounidense para reducir en el futuro la dependencia china del estrecho. Ambos países acordaron que Irán nunca puede tener un arma nuclear", se indicó.