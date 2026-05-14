Xi Advierte a Trump que Diferencias Por Taiwán Pueden Crear Conflictos Entre EUA y China

El presidente chino, Xi Jinping, advirtió este jueves 14 de mayo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre el riesgo de una "mala gestión" de la cuestión de Taiwán y afirmó que "no hay ganadores en una guerra comercial", durante la reunión que ambos mantuvieron en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, según informó la prensa china.

El mandatario chino afirmó que Taiwán es "el asunto más importante" de la relación bilateral y advirtió que, si se gestiona bien, los vínculos entre ambas potencias podrán mantener una "estabilidad general".

Pero, si se "maneja mal", los dos países podrían llegar a "enfrentamientos" o "incluso al conflicto" y a una situación "muy peligrosa" de sus relaciones bilaterales, según los medios estatales.

Fue una contundente declaración inicial durante la cumbre de los representantes de las dos mayores potencias económicas del planeta que se prlongó unas dos horas y 15 minutos.

Xi sostuvo además que la "independencia taiwanesa" y la paz en el estrecho de Taiwán son "incompatibles", y aseguró que mantener la estabilidad en la zona constituye el "mayor denominador común" entre China y Estados Unidos.

Pekín considera a Taiwán una parte inalienable de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control, mientras que Washington mantiene vínculos no oficiales con Taipéi y es su principal suministrador de armas.

"Socios, no rivales"

Previamente, Trump comenzó el cara a cara elogiando a su anfitrión, al que calificó de "gran líder" y "amigo", al tiempo que pronosticaba que sus países tendrán "un futuro fantástico juntos".

Pero más allá de la fastuosidad con la que recibió al republicano, Xi utilizó un tono menos efusivo y afirmó que ambas partes "deberían ser socios, no rivales", al destacar desde el primer momento la situación de Taiwán, una isla autónoma y de régimen democrático.

El mandatario chino afirmó ante su homólogo que la esencia de los vínculos económicos entre China y Estados Unidos es el "beneficio mutuo". Añadió que, ante "diferencias y fricciones", las "consultas en igualdad" es la "única opción correcta".

Video: Presidentes Donald Trump y Xi Jinping Se Reúnen en la Capital de China.

Xi calificó de "generalmente equilibrados y positivos" los resultados alcanzados el miércoles en Seúl durante la reunión mantenida por los equipos económicos y comerciales de ambos países, encabezados por el viceprimer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y los definió como "buenas noticias" para los pueblos de ambos países y para el mundo.

Xi recibió con un apretón de manos al magnate al pie del monumental Gran Salón del Pueblo de la plaza Tiananmén, el centro neurálgico del poder comunista en la capital, decorada con alfombra roja y los colores de China y Estados Unidos.

Aparentemente disfrutando de la ceremonia, Trump dijo que "la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca".

"La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas", recalcó, de su lado, Xi.

Esta relación bilateral ha encontrado momentos bajos luego de la anterior visita de Trump en 2017, ya que ambos países han pasado gran parte de 2025 enzarzados en una guerra comercial y en desacuerdo sobre muchos temas globales importantes.

"El polvorín potencial"

La cuestión de Taiwán ha sido uno de los asuntos más delicados durante años. Aunque Estados Unidos solo reconoce a China, existe una ley que le obliga a suministrar armas a Taiwán para que pueda defenderse.

China ha prometido reunificar Taiwán con el territorio continental y no descarta recurrir a la fuerza para lograrlo, en un contexto de creciente presión militar sobre la isla en los últimos años.

Tras los comentarios de Xi este jueves, Taipéi calificó a China como el "único riesgo" para la paz regional e insistió en que "la parte estadounidense ha reafirmado repetidamente su apoyo claro y firme" a ese territorio.

Adam Ni, editor del boletín China Neican, dijo a la AFP que, si bien este "lenguaje directo" visto este jueves no es infrecuente en la política exterior china, es inusual viniendo del propio Xi.

"Xi quiere dejarlo muy claro (...). Cree que la cuestión de Taiwán es el polvorín potencial entre las dos superpotencias", añadió.

La reunión de este 14 de mayo fue luego de la tregua comercial pactada por ambos líderes en octubre pasado en la ciudad surcoreana de Busan, que rebajó parte de las tensiones arancelarias, aunque persisten disputas sobre tecnología, tierras raras, acceso al mercado chino y compras de productos estadounidenses.

El viaje de Trump a Pekín es el primero de un presidente estadounidense en casi una década, y la gran recepción contrasta con una serie de tensiones comerciales y geopolíticas sin resolver entre los dos gigantes.

Trump llegó el miércoles por la noche a Pekín acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses, entre ellos Elon Musk, de Tesla; Tim Cook, de Apple; Jensen Huang, de Nvidia; y responsables de Boeing, BlackRock, Visa, Mastercard, Meta y Goldman Sachs.

El republicano tiene una agenda apretada hasta este viernes, tiempo local, con dos reuniones con Xi, una cena de Estado y actos protocolarios en espacios emblemáticos como el Templo del Cielo de Pekín, en su segunda visita al país asiático tras la realizada en 2017 durante su primer mandato.

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Con información de Agencias

ASJ