Shakira, Madonna y BTS Actuarán en el Medio Tiempo de la Final del Mundial.

Shakira, Madonna y BTS actuarán el 19 de julio en el show de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial de Futbol 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos, anunció la FIFA.

Los artistas del espectáculo fueron seleccionados por Chris Martin, vocalista de Coldplay, y el evento será producido por Global Citizen, una organización sin fines de lucro que realiza conciertos musicales a gran escala para visibilizar causas benéficas como el hambre y la pobreza.

Será la primera vez en casi un siglo de la competencia internacional en que habrá un evento en el descanso de la Copa Mundial, que habitualmente dura unos 15 minutos.

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), destacó que el show reunirá la música y el depiorte del balompié en el escenario más grande del deporte por una causa muy especial y generar un impacto positivo.

Madonna, Shakira and BTS will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show at the New York New Jersey Stadium on July 19.



Curated by Coldplay's Chris Martin and produced by Global Citizen, the show will raise funds for the FIFA Global Citizen Education Fund,… pic.twitter.com/H2c2mc9q0b — Coldplay (@coldplay) May 14, 2026

"El espectáculo recaudará fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, mejorando el acceso a una educación de calidad y al futbol para niños de todo el mundo", informó Coldplay en su cuenta oficial de X.

"Todos los niños deberían tener la oportunidad de soñar, y juntos podemos ayudar a hacerlo posible", añadió Infantino.

Chris Martin apareció en un video en el post con Elmo, anunciando las presentaciones de las estrellas del pop y k-pop, quienes actuarán ante más de 80 mil fans en el estadio que albergará el partido más importante de la competencia.

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ASJ