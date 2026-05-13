Dos Hombres Hablaron con Coordinadora de Morena Antes de Matarla, Dice FGE de Chihuahua.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) reveló detalles sobre el asesinato de Lucía Guadalupe Mora Ávalos, coordinadora de Morena en Valle de Allende, quien fue ejecutada la noche de ayer.

A 24 horas del crimen, la dependencia ministerial indicó que dos hombres acribillaron a la lideresa local y hablaron con ella antes de dispararle, presuntamente, mientras se encontraba a bordo de un vehículo.

"Hasta el momento los datos recabados en la investigación, permiten determinar la posible intervención de dos personas en los hechos, quienes abordaron a la víctima con quien sostuvieron un intercambio de palabras para luego deflagrar cada uno el arma que portaban contra su humanidad", se precisó en un comunicado emitido la noche de este 13 de mayo.

Asimismo, la FGE insistió en que investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio, a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) en la Zona Sur.

Los agentes del Ministerio Público de la FEM enfocaron sus diligencias en recabar información relacionada con los distintos entornos de la víctima para determinar la posible existencia de antecedentes de violencia, conflictos previos u otros elementos relevantes para la investigación, añadió la FGE.

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ASJ