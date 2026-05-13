Donald Trump se Reúne con Xi Jinping en Medio de Tregua Comercial entre EUA y China

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, se reúne hoy, 13 de mayo de 2026, con su homólogo chino, Xi Jinping, en una visita a Pekín marcada por la tregua comercial entre ambas potencias, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán.

Trump aterrizó este miércoles en Pekín a las 19:50 horas local) para desarrollar hasta el próximo viernes una visita de Estado a China, su segunda al país asiático desde la realizada en 2017 durante su primer mandato. El mandatario estadounidense viaja acompañado de:

El secretario de Estado, Marco Rubio.

Una delegación de altos ejecutivos estadounidenses como Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) o Tim Cook (Apple).

El mandatario estadounidense fue recibido a pie de pista por el vicepresidente chino, Han Zheng, junto al embajador de China en Estados Unidos, Xie Feng, y el viceministro chino de Exteriores, Ma Zhaoxu, en una ceremonia de bienvenida en la que participaron unos 300 jóvenes chinos, además de una banda militar y una guardia de honor.

Video: Trump Llega a Pekín para Reunión con el presidente Xi Jinping

Trump descendió del Air Force One a las 20:08 horas (local) y levantó el puño ante las cámaras mientras sonaba la banda militar antes de dirigirse a la caravana oficial.

Detrás del mandatario descendieron su hijo Eric Trump y su nuera Lara Trump, seguidos por Musk, Rubio y Huang, integrantes de la delegación estadounidense que acompaña al presidente en la visita.

La ruta desde el aeropuerto hasta el centro de Pekín estaba decorada con banderas de China y Estados Unidos, mientras varios rascacielos mostraban mensajes luminosos de bienvenida a la capital china al paso de la caravana presidencial, que llegó al hotel de Trump hacia las 20:38 horas (local).

Más de dos millones de televidentes siguieron este miércoles en directo por CCTV -la principal cadena de televisión estatal china- el aterrizaje del Air Force One en Pekín.

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Visita de Trump a China domina las redes sociales

La llegada de Trump también dominó las redes sociales chinas, donde temas relacionados con su visita ocuparon este miércoles cinco de las diez principales tendencias de Weibo, el equivalente chino de la plataforma X.

La etiqueta 'Trump llega a Pekín' acumulaba además más de 8.3 millones de visualizaciones y unos 26.000 comentarios en la plataforma a los pocos minutos del aterrizaje.

Entre los comentarios más destacados en Weibo predominaban mensajes de bienvenida y llamados a una relación "estable" y de "beneficio mutuo" entre ambas potencias, en línea con la retórica habitual del Gobierno chino sobre las relaciones con Estados Unidos.

Video: Reunión Donald Trump-Xi Jinping ¿Qué Temas Abordarán?

En apenas dos días, Trump afrontará una concentrada agenda que incluirá reuniones bilaterales con Xi, una cena de Estado y actividades protocolarias en espacios emblemáticos del poder chino como el Gran Palacio del Pueblo y Zhongnanhai, sede de la cúpula del Partido Comunista chino (PCCh).

La visita se produce nueve años después del anterior viaje de Trump a China, en noviembre de 2017, cuando participó junto a Xi en actos en la Ciudad Prohibida de Pekín.

Ambas partes buscan ahora consolidar la tregua comercial alcanzada tras meses de guerra arancelaria, aunque persisten disputas sobre tecnología, tierras raras y acceso al mercado chino.

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Con información de N+ y EFE

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