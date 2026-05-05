Estrategia de EUA contra Adicción a Drogas se Basa en “Poder Sanador de la Fe”: Así Es el Plan

El Gobierno del presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, presentó la Estrategia Nacional de Control de Drogas, que se basa en el poder sanador de la fe. Te decimos en qué consiste.

La zar antidrogas del presidente Trump, Sara Carter, presentó ayer, 4 de mayo de 2026, dicha estrategia que, por primera vez, se fundamenta en el poder sanador de la fe para quienes sufren de adicción a las drogas.

De acuerdo con la Casa Blanca, “Estados Unidos es, y siempre será, una nación bajo Dios”. Además, argumenta que “la fe ha demostrado ser sumamente eficaz para muchos en recuperación de la adicción a las drogas, y abrazar su poder tiene el potencial de ayudar a millones de estadounidenses a lograr la recuperación".

La funcionaria explicó que este estrategia basada en la fe consiste en:

Garantizar el acceso a programas de prevención y recuperación basados en la fe.

Desarrollar la capacidad para el tratamiento de adicciones mediante una estrecha colaboración con organizaciones religiosas.

Colaborar con líderes religiosos y comunidades para unirse en la lucha contra el consumo de drogas y brindar esperanza y apoyo a quienes sufren de adicción.

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Acceso a ayuda en cualquier etapa de adicción

Cabe recordar que en lo que va de la segunda administración del presidente Trump, ha realizado acciones importantes para combatir el narcotráfico bajo la Iniciativa de Recuperación de Estados Unidos.

La zar antidrogas de la Casa Blanca destacó que la estrategia impulsa aún más los esfuerzos para que el tratamiento sea más accesible que los medicamentos, ya que:

Mejora y respalda los esfuerzos de intervención temprana basados en la evidencia, la educación y la concienciación.

Garantiza el tratamiento de la adicción a todo tipo de drogas.

Amplía y mejora la fuerza laboral y la infraestructura organizativa de los servicios de apoyo entre pares del país, e incrementa el número de programas estatales y locales para la preparación de los lugares de trabajo para la recuperación.

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Con información de N+

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