Marina Decomisa Vacunas Falsas contra VPH, Sarampión y Dosis de Clonazepam, en Huixquilucan

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) decomisaron vacunas falsas utilizadas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), sarampión y dosis de Clonazepam, en Huixquilucan.

Durante un operativo, la Marina, con apoyo de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a:

Rodolfo César ‘N’ y Areli ‘N’, vinculados con la comercialización de medicamentos apócrifos, y aseguraron diversas dosis de droga, vacunas apócrifas y material para su distribución.

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Aseguran vacunas falsas durante cateo en Huixquilucan

Mediante un comunicado, se informó que derivado de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó un inmueble en el municipio de Huixquilucan utilizado para la venta de medicamentos falsificados, incluidas vacunas apócrifas.

Con los datos de prueba recabados, se obtuvo de un Juez de Control la orden de cateo correspondiente para intervenir el domicilio vinculado con las actividades ilícitas. En la colonia Jesús del Monte se desplegó un operativo para ejecutar el mandamiento judicial, donde se detuvo a ambas personas y se aseguraron:

110 dosis de vacunas apócrifas para VPH.

22 vacunas para neumococo.

Nueve vacunas para sarampión.

Un millar de etiquetas para cajas de vacunas.

15 mil dosis de clonazepam.

Cocaína, 20 cartuchos y diversos dispositivos electrónicos.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

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Con información de N+.

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