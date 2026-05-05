Reportan Ataque de “Uno o Más Osos” contra Visitantes a Parque Nacional Yellowstone

En Estados Unidos de América (EUA) se reportó, ayer 4 de mayo de 2026, el ataque de "uno o más osos" contra visitante del Parque Nacional Yellowstone.

Según los primeros reportes, dos excursionistas sufrieron heridas por "uno o más osos" en el Sendero Mystic Falls cerca de Old Faithful en el Parque Nacional de Yellowstone.

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Primer ataque de osos en Yellowstone en 2026

De acuerdo con autoridades del parque, se trata del primer incidente en el que un oso hiere a una persona en lo que va del año. “La última vez que un visitante resultó herido por un oso en el parque fue en septiembre de 2025. La última fatalidad humana causada por un oso ocurrió en 2015 en el área de Lake Village del parque".

El personal de servicios de emergencia del Parque Nacional de Yellowstone respondió al incidente, sin embargo, están bajo investigación. No se revelaron más detalles de los hechos, ni de los excursionistas atacados por osos.

También se anunció el cierre temporal de algunas áreas del Parque Nacional de Yellowstone, estas son:

Sendero Fairy Falls al norte del Grand Prismatic Overlook.

Sendero Sentinel Meadows.

Sendero Imperial Meadows.

Sendero Fairy Creek.

Sendero Summit Lake.

Campamentos de backcountry OG1, OD1, OD2, OD3, OD4, OD5.

Pesca a lo largo del Firehole River y sus afluentes asociados dentro del área de cierre

Recomendaciones a seguir en territorio de osos:

Mantener una distancia de 100 yardas (91 metros) de los osos en todo momento.

Llevar spray para osos y saber cómo usarlo.

Estar alerta, ver al oso antes de sorprenderlo. Buscar huellas frescas, excrementos y sitios de alimentación (señales de excavaciones, rocas removidas, troncos destrozados, hormigueros abiertos).

No recorrer el sitio solo, es mejor hacer excursiones en grupos de tres o más personas.

No recorrer el sitio al amanecer, atardecer o de noche, cuando los osos grizzly están más activos.

No correr ante la presencia de un oso.

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Con información de N+

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