“Sabemos que Tienen Miedo” por Brote de Hantavirus en Crucero: OMS Dice Si Es como COVID

Dos casos del hantavirus mortal han sido confirmados y otros cinco están bajo sospecha entre las personas que enfermaron en un crucero que se encuentra ahora paralizado frente a las costas de Cabo Verde y que no puede desembarcar a los pasajeros, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los hantavirus son transmitidos por roedores y pueden causar enfermedades graves en humanos. Se estima que cada año se producen miles de infecciones. Generalmente, las personas se infectan por contacto con roedores infectados o con su orina, excrementos o saliva.

La OMS declaró este martes, 5 de mayo de 2026, que las víctimas del hantavirus a bordo de un barco en el Océano Atlántico podrían haberse infectado antes de embarcarse, y que no se puede descartar la transmisión de persona a persona a bordo, aunque es poco frecuente.

En conferencia de prensa en Ginebra, la doctora Maria Van Kerkhove, jefa de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, informó que:

Siete de los 147 pasajeros y tripulantes han enfermado.

Tres han fallecido en una situación que aún se encuentra en constante evolución.

“Un paciente se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica, aunque entendemos que está mejorando”, dijo la especialista de la OMS, mientras que dos pacientes que aún permanecen a bordo del barco, que actualmente se encuentra frente a la costa de Cabo Verde, están siendo preparados para su evacuación médica a los Países Bajos para recibir tratamiento.

Las autoridades de Cabo Verde, un país insular del Atlántico frente a las costas de África occidental, dijeron que no habían permitido atracar al MV Hondius, de bandera neerlandesa, como medida de precaución.

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¿Hantavirus es como COVID?

La transmisión de la infección por hantavirus entre personas es poco común, pero se ha informado de una propagación limitada entre contactos cercanos en brotes anteriores del virus de los Andes, que forma parte del grupo de los hantavirus. La OMS explicó que el hantavirus y COVID no son lo mismo, aunque pueden tener algunos síntomas parecidos.

Dirigiéndose a las personas a bordo del barco, donde están representadas más de 20 nacionalidades, la funcionaria de la OMS dijo: "Queremos que sepan que estamos trabajando con los operadores del barco" y con los países de origen de los viajeros.

“Te entendemos. Sabemos que tienes miedo”, dijo. “Estamos intentando asegurarnos de que el barco tenga toda la información posible… de que recibas la atención necesaria y, por supuesto, de que regreses a casa sano y salvo”.

Cabe destacar que no existen tratamientos específicos para el hantavirus aparte de los cuidados de apoyo.

“Normalmente, las personas desarrollan síntomas respiratorios, por lo que el soporte respiratorio es fundamental”, afirmó el doctor Van Kerkhove, haciendo hincapié en que algunos pacientes requieren ventilación mecánica. Puede ser necesario el ingreso en cuidados intensivos, especialmente si el estado de los pacientes empeora.

Datos clave de hantavirus

Los hantavirus son un grupo de virus transmitidos por roedores que pueden causar enfermedades graves en los seres humanos.

Las personas suelen infectarse por contacto con roedores infectados o con su orina, excrementos o saliva.

La infección por hantavirus puede causar diversas enfermedades, incluyendo enfermedades graves e incluso la muerte.

En América, los hantavirus pueden causar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), una enfermedad respiratoria grave, con una tasa de letalidad de hasta el 50%.

El virus de los Andes , que se encuentra en Sudamérica, es un hantavirus actualmente conocido para el cual se ha documentado una transmisión limitada de persona a persona entre contactos.

En Europa y Asia, los hantavirus causan fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR).

Síntomas del hantavirus

De acuerdo con la OMS, en los seres humanos, los síntomas suelen comenzar entre una y ocho semanas después de la exposición, e incluyen típicamente:

Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas o vómitos.

En el síndrome cardiopulmonar porcino (SCPH), la enfermedad puede progresar rápidamente hasta causar tos, dificultad para respirar, acumulación de líquido en los pulmones y shock.

En las etapas posteriores pueden incluir presión arterial baja, trastornos hemorrágicos e insuficiencia renal.

Datos clave de COVID

La COVID-19 es una enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 que causa diversos signos y síntomas. Las variantes que circulan actualmente suelen causar:

Fiebre, escalofríos y dolor de garganta.

La mayoría de las personas se recuperan por completo sin necesidad de tratamiento, pero si los síntomas son graves o existe riesgo de que empeoren, es preciso buscar atención médica lo antes posible.

Desde diciembre de 2019 se han registrado en todo el mundo cerca de 780 millones de casos y más de 7.1 millones de fallecimientos; no obstante, se cree que la cifra real es mayor.

Hasta finales de 2024 se habían administrado más de 13 640 millones de dosis de vacunas. La OMS sigue recomendando la vacunación contra la COVID-19 en función del nivel de riesgo. Se aconseja una sola dosis para las personas que nunca se han vacunado contra esta enfermedad. En las personas que corren un riesgo elevado de padecer COVID-19 grave, puede ser necesario repetir la vacunación entre 6 y 12 meses más tarde.

La COVID-19 sigue siendo un importante problema de salud pública. El virus SARS-CoV-2 continúa circulando en todo el mundo y siguen produciéndose hospitalizaciones y muertes.

Síntomas de COVID-19

De acuerdo con la OMS, estos son los síntomas más comunes de COVID-19:

Fiebre.

Escalofríos.

Dolor de garganta.

Suman tres muertos por hantavirus

Unas 150 personas continúan atrapadas a bordo del Hondius, que transportaba principalmente a pasajeros británicos, estadounidenses y españoles en una travesía que zarpó desde la Patagonia argentina a finales de marzo. El crucero visitó la península Antártica y las islas Georgias del Sur y Tristán de Acuña, algunas de las más remotas del planeta.

De los siete casos detectados, tres corresponden a personas fallecidas, uno a un paciente en estado crítico y tres a personas con síntomas leves, según la OMS.

Las tres víctimas mortales eran una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán, mientras que un ciudadano británico fue evacuado del barco y se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica, según las autoridades.

Riesgo bajo para la población general, según la OMS

Como medida de precaución, se ha indicado a los pasajeros a bordo del Hondius que permanezcan en sus camarotes siempre que sea posible, según la OMS, que añadió que el periodo de incubación puede durar varias semanas, lo que significa que es posible que algunas personas aún no presenten síntomas.

Se están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas para determinar el origen del brote, según la OMS. Los equipos médicos de Cabo Verde están evaluando a los pacientes y recogiendo muestras adicionales para su análisis.

La OMS añadió que, aunque poco frecuente, se ha notificado una transmisión limitada de persona a persona del virus Andes, una especie de virus hanta presente en Argentina y Chile, "en entornos comunitarios en los que se da un contacto estrecho y prolongado".

La pareja neerlandesa que falleció en primer lugar había viajado por Sudamérica, incluida Argentina, antes de embarcar en el crucero.

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Con infomación de N+, Reuters y OMS.

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