¿Hay Alerta Mundial por Brote de Hantavirus? La OMS Emite Mensaje Importante ante Contagios

Un brote de hantavirus detectado en un crucero internacional ha generado inquietud sobre un posible riesgo global. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya emitió un importante mensaje, en N+ te compartimos qué indicaron.

El barco zarpó el pasado 1 de abril con 147 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. Desde entonces:

7 personas han enfermado.

3 han fallecido.

1 se encuentra en estado crítico.

3 presentan síntomas leves.

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La embarcación permanece frente a las costas de Cabo Verde mientras se da seguimiento sanitario a los casos.

Pese a la gravedad de algunos casos, la OMS evaluó que el riesgo para la población mundial es bajo. La organización explicó que, con base en la evidencia actual, no hay indicios de una propagación amplia que justifique una alerta internacional.

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Además, el organismo indicó que trabaja en coordinación con autoridades sanitarias de los países involucrados y con los operadores del crucero para brindar atención e información a las personas afectadas.

Una de las principales líneas de investigación apunta a que los contagios no ocurrieron dentro del crucero. Según María Van Kerkhove, directora de prevención de epidemias de la OMS, la hipótesis más probable es que las personas infectadas contrajeron el virus antes de abordar, posiblemente durante su estancia en Argentina.

Esto se debe a que el periodo de incubación del hantavirus puede variar entre una y seis semanas, lo que coincide con la cronología de los casos detectados.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto con roedores infectados o sus excreciones. No suele propagarse fácilmente entre personas, lo que reduce el riesgo de brotes masivos.

La OMS aseguró que continuará monitoreando la situación y actualizará su evaluación de riesgo conforme se disponga de nueva información. Mientras tanto, no se han emitido restricciones globales de viaje relacionadas con este evento.

Entre los principales síntomas del Hantavirus se encuentran:

Fiebre.

Fatiga.

Dolores musculares intensos, especialmente en espalda y piernas.

Dolor de cabeza.

Mareo.

Escalofríos.

Malestar general.

En casos más graves, puede haber dificultad para respirar, lo que requiere atención médica inmediata.

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