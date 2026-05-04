¿Qué Es el Hantavirus? Contagios de Virus Mortal Encienden Alerta

¿Has escuchado hablar sobre los hantavirus? Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que tres personas murieron presuntamente por esta enfermedad en un crucero en el océano Atlántico, por lo que aquí te contamos qué es esta afección, qué la causa y cuáles son sus síntomas.

En contexto

El crucero MV Hondius zarpó de Argentina rumbo a Cabo Verde, pero en este país no le autorizaron atracar por un posible foco de hantavirus.

zarpó de Argentina rumbo a Cabo Verde, pero en este país no le autorizaron atracar por un posible El operador de cruceros neerlandés Oceanwide Expeditions confirmó que lidiaba con " una situación médica grave ” a bordo del citado barco.

” a bordo del citado barco. La OMS informó que tres personas murieron en el crucero, e informó que se realizan más pruebas de laboratorio e investigaciones epidemiológicas.

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¿Qué son los hantavirus?

Los hantavirus figuran entre los patógenos que pueden causar dificultades respiratorias y cardiacas, así como fiebres hemorrágicas; circulan en roedores y pueden ser mortales cuando se transmiten a las personas.

No existen vacunas ni medicamentos específicos para combatir dichos virus, por lo que el tratamiento se limita a aliviar los síntomas. Estos son algunos de los datos dados a conocer por la Oficina Federal de la Salud Pública Suiza (OFSP):

El virus lleva el nombre del río Hantan de Corea del Sur , donde más de 3 mil soldados enfermaron después de infectarse con él durante la Guerra de Corea (1950-1953).

, donde más de 3 mil soldados enfermaron después de infectarse con él durante la Guerra de Corea (1950-1953). Hay muchos tipos de hantavirus : varían según su distribución geográfica y sus patologías.

: varían según su distribución geográfica y sus patologías. Hay hantavirus en todos los continentes.

La transmisión de persona a persona solo se ha observado con único tipo de virus, que es algo “extremadamente inusual".

La letalidad varía según los virus y puede llegar hasta el 15% de los casos.

¿Cómo se contagian los hantavirus?

Este tipo de virus se transmite a los humanos a través de roedores salvajes infectados, como ratones o ratas, que secretan el virus por la saliva, orina y excrementos.

Por ello, una mordedura, el contacto con estos roedores o sus excrementos, o la inhalación de polvo contaminado pueden causar infección.

Según el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, las infecciones por hantavirus son "poco comunes" y "no se transmiten fácilmente entre personas".

De acuerdo con dicha instancia, para comprobar los casos sospechosos se requieren pruebas de laboratorio como “la presencia de anticuerpos IgM específicos para hantavirus".

Video: Confirma OMS Brote Epidemiológico de Hantavirus en Crucero en el Atlántico

Síntomas de la enfermedad

Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después del contacto, pero a veces surgen entre una y dos semanas después de la exposición.

Estos virus ocasionan comúnmente estas dos enfermedades:

Fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), causada por hantavirus que se encuentran principalmente en Europa y Asia Síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), causado por virus presentes en las Américas.

Según la Oficina Federal de la Salud Pública Suiza, la mayoría de los casos de infección pasan desapercibidos, pero pueden llegar a ser mortales.

Los primeros síntomas clínicos generalmente se presentan como la gripe: fiebre y dolor de cabeza y muscular. También puede aparecer tos y dificultad para respirar.

“Al inicio de la enfermedad, realmente puede que no se pueda distinguir entre el hantavirus y tener gripe”, explicó la doctora Sonja Bartolome, del UT Southwestern Medical Center en Dallas.

Los síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus suelen aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado. A medida que la infección avanza, los pacientes pueden experimentar opresión en el pecho, a medida que los pulmones se llenan de líquido.

El otro síndrome causado por el hantavirus —fiebre hemorrágica con síndrome renal— por lo general se desarrolla dentro de una o dos semanas después de la exposición.

Por lo general, las personas se exponen al hantavirus cerca de sus hogares, cabañas o cobertizos, especialmente al limpiar espacios cerrados con poca ventilación o al explorar zonas donde hay excrementos de ratón.

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Con información de AP.

spb