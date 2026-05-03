Brote de Hantavirus en Crucero en el Atlántico Mata a Tres Personas, Reporta la OMS

Un supuesto brote de la rara infección por hantavirus en un crucero en el Océano Atlántico causó la muerte de al menos tres personas, entre ellas un matrimonio de ancianos, y contagió al menos a otras tres personas, informaron el domingo 3 de mayo de 2026 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Departamento de Salud de Sudáfrica.

Video. Confirma OMS Brote Epidemiológico de hantavirus en Crucero en el Atlántico: Ya Hay Dos Muertos

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En un comunicado, la OMS indicó que se estaba llevando a cabo una investigación, pero que se había confirmado al menos un caso de hantavirus. Uno de los pacientes se encontraba en cuidados intensivos en un hospital sudafricano, según la agencia de salud de la ONU, que estaba colaborando con las autoridades para evacuar del barco a otros dos pasajeros con síntomas.

¿Cómo se contagia el hantavirus?

El hantavirus, presente en todo el mundo, se transmite por contacto con la orina o las heces de roedores infectados, como ratas y ratones. El virus cobró notoriedad tras la muerte de Betsy Arakawa, esposa del fallecido actor Gene Hackman, a causa de una infección por hantavirus en Nuevo México el año pasado.

Hackman falleció aproximadamente una semana después en su domicilio debido a una enfermedad cardíaca.

Advierten que hantavirus causaría enfermedad respiratoria grave

El hantavirus puede provocar una enfermedad respiratoria grave, advirtió la OMS. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el virus puede causar una infección pulmonar grave y, en ocasiones, mortal, denominada síndrome pulmonar por hantavirus.

Aunque es poco frecuente, la OMS indicó que las infecciones por hantavirus pueden transmitirse entre personas.

“La OMS está al tanto y apoya un incidente de salud pública relacionado con un crucero que navegaba en el océano Atlántico”, declaró la organización.

“Se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas, incluyendo pruebas de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Se está brindando atención médica y apoyo a los pasajeros y la tripulación. También se está secuenciando el virus”.

¿Dónde se registró el brote del virus?

El Departamento de Salud de Sudáfrica informó que el brote se produjo en el crucero MV Hondius, que había zarpado de Argentina hace aproximadamente tres semanas para un crucero que incluía visitas a la Antártida, las Islas Malvinas y otras escalas en su camino hacia las Islas Canarias, en España, al otro lado del Atlántico.

El sitio web de transporte marítimo global MarineTraffic identificó el buque como un crucero de pasajeros con bandera holandesa. Lo localizó atracado en Praia, la capital de Cabo Verde, un país de África Occidental, la noche del domingo.

La primera víctima fue un hombre de 70 años que falleció a bordo del barco y cuyo cuerpo fue recuperado en el territorio británico de Santa Elena, en el Atlántico Sur, según informó el Departamento de Salud de Sudáfrica en un comunicado. La esposa del hombre se desplomó en un aeropuerto sudafricano cuando intentaba tomar un vuelo a su país de origen, los Países Bajos, indicó el departamento. Falleció en un hospital cercano.

El departamento identificó al paciente ingresado en cuidados intensivos en un hospital de Johannesburgo como un ciudadano británico. Indicó que esta persona enfermó cerca de la Isla Ascensión, otra isla remota del Atlántico, después de que el barco zarpara de Santa Elena y fuera trasladado desde allí a Sudáfrica.

Alrededor de 150 turistas se encontraban a bordo del barco en el momento del brote, según el Departamento de Salud de Sudáfrica. Varios operadores turísticos en línea señalaron que el Hondius, descrito como un crucero polar especializado, suele viajar con unos 70 tripulantes.

La OMS declaró que está trabajando con las autoridades nacionales y los operadores del barco para realizar una evaluación completa del riesgo para la salud pública y brindar apoyo a quienes aún se encuentran a bordo.

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Con información de N+

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