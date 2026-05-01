Anuncio de Calendario de Pagos de Pensión Bienestar de Mayo-Junio 2026: ¿Qué Cambios Tendrá?

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar de mayo y junio 2026 está muy cerca de ser anunciado, sin embargo tendrá algunos cambios y acá en N+ te decimos qué diferencias tendrá con los anteriores y si esto afectará los depósitos a los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Ha llegado el momento más esperado para los beneficiarios de los programas sociales y para que nadie tenga dudas en notas previas ya te dijimos cuándo se darán a conocer las fechas de pago y quiénes cobrarán primero los apoyos económicos este bimestre.

Sin embargo, la Secretaría de Bienestar vivió cambios significativos en los últimos días, de ahí que el anuncio del calendario del Bienestar de mayo 2026 tendrá algunas diferencias a los anteriores y es importante que los adultos mayores y demás beneficiarios conozcan estas modificaciones.

¿Qué cambios tendrá el calendario de Pensión Bienestar mayo 2026?

El principal cambio que tendrá el calendario de pagos de la Pensión Bienestar del bimestre de mayo-junio 2026 es que ya no será anunciado por Ariadna Montiel Reyes, ya que dejó su cargo como titular debido a que tiene la intención de participar en la elección de la Presidencia Nacional de Morena.

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De esta manera, el anuncio de las fechas de los depósitos para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras será realizado por la nueva titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.

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Se espera que el calendario del Bienestar de mayo y junio 2026 se dé a conocer en La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum como ya es una tradición, así como en las redes de la nueva secretaria de Bienestar, que son las siguientes cuentas:

¿Cuándo anuncian el calendario Bienestar mayo 2026?

Otro de los cambios que tendrá el calendario de pagos de la Pensión Bienestar es que podría atrasarse unos días, ya que en bimestres anteriores, éste se presentaba en los primeros días del mes, sin embargo esto no podrá ser así, debido a que el 1 de mayo es festivo y se junta con el fin de semana.

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En este contexto, el calendario con las fechas de depósito sería anunciado hasta el lunes 4 de mayo 2026, día en el que comenzaría la tercera dispersión del año de los programas sociales. Estas son los días probables de depósitos en orden alfabético:

Letra A : Lunes 4 de mayo 2026.

: Lunes 4 de mayo 2026. Letra B : Martes 5 de mayo 2026.

: Martes 5 de mayo 2026. Letra C : Miércoles 6 y jueves 7 de mayo 2026.

: Miércoles 6 y jueves 7 de mayo 2026. Letras D, E, F : Viernes 8 de mayo 2026.

: Viernes 8 de mayo 2026. Letra G : Lunes 9 y martes 10 de mayo 2026.

: Lunes 9 y martes 10 de mayo 2026. Letras H, I, J, K : Lunes 11 de mayo 2026.

: Lunes 11 de mayo 2026. Letra L : Martes 12 de mayo 2026.

: Martes 12 de mayo 2026. Letra M : Miércoles 13 y jueves 14 de mayo 2026.

: Miércoles 13 y jueves 14 de mayo 2026. Letras N, Ñ, O : Viernes 15 de mayo 2026.

: Viernes 15 de mayo 2026. Letras P, Q : Lunes 18 de mayo 2026.

: Lunes 18 de mayo 2026. Letra R : Martes 19 y miércoles 20 de mayo 2026.

: Martes 19 y miércoles 20 de mayo 2026. Letra S : Jueves 21 de mayo 2026.

: Jueves 21 de mayo 2026. Letras T, U, V : Viernes 22 de mayo 2026.

: Viernes 22 de mayo 2026. Letras W, X, Y, Z: Lunes 25 de mayo 2026.

De esta manera, los pagos del Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras no se verán afectados por los cambios en la Secretaría.

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