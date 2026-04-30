Pago de Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años Llega en Mayo 2026: Cuándo Cae y Calendario por Día

Después de realizarse el registro con folio para actualizar datos, por fin se dieron a conocer las fechas del segundo pago de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad, por eso acá te decimos cuándo depositan y el calendario de letras que cobran por día su apoyo de 2,500 pesos en el Edomex durante el mes de mayo 2026.

Para las personas que siguen en lista de espera y ya actualizaron sus datos, en una nota ya te dijimos cómo saber si fuiste aceptada en Mujeres con Bienestar 2026 tras el registro y quiénes van a cobrar primero el apoyo económico en mayo y cómo consultar tu estatus de depósito.

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¿Cuándo cae el pago Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años en mayo 2026?

El titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, dio a conocer las fechas de pago Bienestar del programa social que se otorga en los 125 municipios del Edomex. Será del lunes 4 y hasta el viernes 8 de mayo 2026 cuando las beneficiarios cobren lo correspondiente al segundo bimestre del año (marzo-abril).

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Es importante aclarar que solamente van a cobrar las beneficiarias de Mujeres con Bienestar que cuenten con su tarjeta y que esta se encuentre activa. Quienes recién la recibieron, deben activarla para poder recibir su dinero.

Calendario de pagos Mujeres con Bienestar: ¿Qué letras cobran del 4 al 8 de mayo 2026?

Como ya es costumbre, el depósito de Mujeres con Bienestar se realiza por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primero apellido de las beneficiarias. Y para hacerlo aún más ordenado, la Secretaría de Bienestar del Estado de México realiza la dispersión por grupos:

Primer día de pago: Grupo 1 : Cobran las letras A, B, C, D .

: Cobran las . Segundo día de pago: Grupo 2 : Letras E, F, G, H .

: . Tercer día de pago: Grupo 3 : Letras I, J, K, L, M .

: . Cuarto día de pago: Grupo 4 : Letras N, Ñ, O, P, Q, R .

: . Quinto día de pago: Grupo 5: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

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Con esta información, las beneficiarias deberán estar pendientes del 4 al 8 mayo para saber cuándo les llega el pago de Mujeres con Bienestar 2026. Es importante aclarar que dicho depósito corresponde al bimestre de marzo-abril, por lo que estaría pendiente el de mayo-junio de este año en el Edomex.

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