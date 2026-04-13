Próximo Pago Mujeres con Bienestar 2026: ¿Quiénes Cobran Primero y Cómo Consultar Estatus?

Luego del proceso de actualización de datos que se ha llevado a cabo en los últimos días con el programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México, la siguiente fase y preocupación de muchas de las beneficiarias es saber cuándo y cómo se realizará el siguiente pago. Aquí te explicamos y te decimos cómo consultar el estatus en tu cuenta.

¿Cuándo cae el próximo pago de Mujeres con Bienestar 2026?

De acuerdo con el orden que ha seguido la Secretaría de Bienestar de Edomex, el pago del programa Mujeres con Bienestar se realiza en la segunda quincena del segundo mes del bimestre. Es decir, durante los primeros dos meses del 2026, el depósito de $2500 pesos fue realizado en las últimas semanas de febrero.

Para el periodo de marzo-abril, se espera que el pago caiga en la segunda quincena de abril.

Según señala el sitio oficial del programa, la fecha en que recibirás tu apoyo dependerá del grupo al que perteneces. Identifica tu grupo de acuerdo con la primera letra de tu CURP:

Grupo 1: letra A a la D

Grupo 2: letra E a la H

Grupo 3: letra I a la M

Grupo 4: letra N a la R

Grupo 5: letra S a la Z



¿Cómo consultar estatus de Mujeres con Bienestar 2026?

La forma más fácil de saber si sigues o no dentro del programa social en el Edomex es checar cuántos depósitos has recibido desde que recibiste tu Tarjeta Mujeres con Bienestar. Es importante recordar que la permanencia es de uno a dos año. De cualquier modo, las personas que aún cobrarán el bimestre de marzo-abril 2026 son las siguientes:

Beneficiarias que viven en zonas rurales, aún no cumplen dos años dentro del programa o todavía no cobran 12 depósitos.

Mujeres que viven en zonas urbanas, aún no cumplen un año dentro del programa social o todavía no cobran seis pagos completos.

Una tercera forma de conocer tu permanencia en el programa social del Estado de México, es marcar al número de teléfono 55 9370 0924. Recuerda ser paciente, pues la línea puede llegar a estar saturada por alta demanda.

Puedes checar si ya te llegó el pago a través de vías, que a continuación te compartimos:

Desde tu navegador en la siguiente dirección: https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx. (Primero, deberás crear tu usuario y registrar tu tarjeta). WhatsApp enviando la palabra "Saldo" al número 5255 9337 2498. Cajeros automáticos de cualquier banco: Considera que se te puede aplicar una comisión de acuerdo a cada banco.

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