¿Cuándo Dan Resultados de Mi Derecho Mi Lugar 2026? Nueva Fecha de Cierre de Convocatoria ECOEMS

Buenas noticias para los estudiantes que están por salir de la secundaria, se extendió el plazo para hacer el registro a la convocatoria ECOEMS 2026. Así que si tienes hijos en este nivel escolar, en N+ te damos a conocer la nueva fecha para concluir la inscripción a Mi Derecho Mi Lugar 2026, así como el día en que darán a conocer los resultados.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que el proceso de asignación a la Educación Media de la Zona Metropolitana del Valle de México para alguna de las instituciones que integran el Espacio de Coordinación de Educación Media Superior (ECOEMS) cuenta con unos días extra para que los alumnos que aún no completan el formulario no se queden sin lugar. Por lo que te dijimos quiénes deben sacar la Llave Mx para completar el registro.

De hecho, en una nota previa ya te aclaramos cómo y dónde consultar la guía de "Mi Derecho Mi Lugar" en línea gratis, además de cómo consultar las Claves ECOEMS para completar el proceso de inscripción en línea.

Video: Ingreso a Licenciatura UNAM 2026: Todo lo que Debes Saber de la Convocatoria para Examen

¿Cuándo es la nueva fecha de cierre de convocatoria ECOEMS 2026?

Tras el anuncio de la SEP, estudiantes y papás se preguntan cuándo es la nueva fecha de cierre de convocatoria, así que si éste es tu caso, conoce hasta cuándo se podrá registrar tu hijo.

El registro se extendió hasta el viernes 17 de abril, es decir tres días más de lo que estaba previsto de inicio.

Las instituciones que aceptarán estudiantes sin examen son el Colegio de Bachilleres, CONALEP, Dirección General del Bachillerato (DGB), Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM), la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), El IEMS, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México (SECTI) y los lugares asignados en el plantel de Texcoco de UAEMéx. Mientras que la UNAM y el IPN ofrecerán lugares mediante un examen de admisión en línea.

¿Cuándo se dan a conocer los resultados de "Mi Derecho Mi Lugar"?

Ahora bien, la asignación de lugares se realizará solamente entre los aspirantes que cumplen con los siguientes requisitos:

Tener un certificado de Educación Básica o Educación Secundaria

Cumplir con los requisitos particulares que fija cada una de las instituciones

Ten en cuenta, que en el caso de las instituciones que no aplican examen, los criterios de asignación de espacios educativos serán las opciones educativas que establece su comprobante de registro y el número de lugares disponibles en cada opción educativa.

Mientras que la Gaceta Electrónica de Resultados será el único documento oficial por medio del cual se den a conocer los resultados del Proceso de Asignación 2026, mismo que estará disponible a partir del martes 18 de agosto de 2026, al consultar este link.

Mientras que en el mismo portal, tu hijo podrá consultar el resultado individual del proceso de asignación 2026, que será sólo de carácter informativo y sin validez oficial.

Los estudiantes que hayan aplicado a la convocatoria, también podrán consultar su resultado a través de Educatel. Ten en cuenta que el proceso y las asignaciones de estudiantes correspondientes concluirán el 28 de agosto de 2026.

Video: Convocatoria UNAM 2026: ¿Cuáles son las Fechas Clave para Ingresar a una Licenciatura?

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