Inicia Registro 'Mi Derecho Mi Lugar': ¿Cómo Consultar Claves Ecoems 2026 para la Prepa? Lista

Buenas noticias para los recién egresados de secundaria, ya abrió el registro a "Mi Derecho Mi Lugar" 2026, la convocatoria para la asignación de lugares en escuelas de educación media superior de la CDMX y el Edomex estará disponible hasta el próximo 14 de abril. Por lo que en N+ te explicamos cómo puedes saber las claves Ecoems de las prepas y bachilleratos y así completar tu inscripción.

Dado que se trata de un proceso que consta de distintos pasos que deben cumplir los integrantes, se publicó el instructivo "Mi Derecho Mi Lugar 2026". Allí se detallan las etapas y fechas clave entre la que destaca la elección de opciones educativas con y sin examen.

Además, en una nota previa te explicamos cómo crear la Llave MX, uno de los requisitos obligatorios del registro Ecoems, para solicitar un espacio en alguna de las escuelas que participan en el proceso de asignación.

Video: Ingreso a Licenciatura UNAM 2026: Todo lo que Debes Saber de la Convocatoria para Examen

¿Dónde y cómo consultar las claves Ecoems 2026 de escuelas con y sin examen?

Ahora bien, de acuerdo con el instructivo de Mi Derecho Mi Lugar, disponible a consulta en línea, y donde se explica cada una de las etapas del proceso de registro a escuelas Ecoems 2026, es muy importante hacer el listado de opciones educativas a las que deseas postularte.

Recuerda que entre las instituciones del Valle de México contempladas en la convocatoria, están las siguientes:

Colegio de Bachilleres (ColBach)

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)

Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS)

La Dirección General de Bachillerato (DGB)

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM)

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI)

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México (SECTI)

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Ahora que sabes a qué instituciones puedes postular, debes saber que existen catálogos de opciones educativas donde encontrarás la oferta en este proceso de asignación Ecoems 2026.

Sigue los siguientes pasos:

Entra a la página https://miderechomilugar.gob.mx/ Ubica el apartado "Documentos Informativos" y da clic Ubica la sección 3 "Catálogo de Opciones Educativas sin Examen" y la opción 4 "Catálogo de Opciones Educativas con Examen". Da clic en la opción que más te interese Te desplegará un listado con cada una de las opciones educativas disponibles por alcaldía de CDMX y municipio del Edomex

Entre los apartados que encontrarás en el listado de opciones Ecoems 2026 con y sin examen están

Institución

Nombre del Plantel

Domicilio

Infraestructura para personas con discapacidad

Clave de la Opción

Área

Especialidades

¿Cómo reconocer la clave Ecoems para prepas y bachilleres disponibles en 2026?

Se trata de una cifra alfanumérica, es decir que consta de letras y números. En los catálogos de opciones se identifica con el nombre "clave de la opción", por ejemplo, para el Conalep Álvaro Obregón 1, la clave de la institución por especialidad es la siguiente:

C101311 - Electromecánica industrial

C101328 - Refrigeración y Climatización

C101337 - Escenotecnia

C101342 - Turismo

Para tomar una mejor decisión puedes consultar la ubicación de los planteles en https://miderechomilugar.gob.mx/ ingresando al apartado “Buscador de opciones educativas”. Cada vez que ingreses una clave, el sistema te mostrará la ubicación geográfica de esa opción.

¿Cuántas opciones educativas colocar en mi registro Ecoems 2026?

De acuerdo con la convocatoria de 'Mi Derecho Mi Lugar', tu lista de opciones educativas dependerá de la modalidad en la que busques registrarte a la convocatoria, es decir:

Modalidad 1: Opciones sin examen (COLBACH, CONALEP, DGB, DGETAyCM, DGETI, IEMS, SECTI y UAEMéx)

Eliges de 5 a 10 opciones, según tu orden de preferencia.

Modalidad 2: opciones con examen (IPN y UNAM).

Eliges hasta 5 opciones, según tu orden de preferencia

Modalidad 3: Opciones sin examen (COLBACH, CONALEP, DGB, DGETAyCM, DGETI, IEMS, SECTI y UAEMéx) y con examen (IPN y UNAM).

Debes elaborar dos listados: uno con opciones de acceso directo (5 a 10 opciones), y otro con instituciones que sí requieren examen (hasta 10 opciones del IPN o UNAM)

Video: Gobierno Federal Da a Conocer Resultados de la Plataforma Mi Derecho, Mi Lugar

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