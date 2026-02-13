Convocatoria ECOEMS 2026: Publican Fechas de Registro y Requisitos para Entrar a Preparatoria

La convocatoria ECOEMS 2026 se publicó este viernes 13 de febrero de 2026, y si te interesa hacer el registro, acá te decimos las fechas y requisitos del proceso para entrar a preparatoria en Mi Derecho Mi Lugar.

El registro se realizará por internet en la página oficial de Mi Derecho Mi Lugar, en el siguiente enlace: https:// miderechomilugar.gob.mx/, entre el 17 de marzo y el 14 de abril de 2026.

Requisitos de registro de ECOEMS 2026

Generar su Llave MX en el portal https:// www.llave.gob.mx/.

Validar sus datos personales (CURP, domicilio, número telefónico y correo electrónico).

Para el caso de las y los aspirantes egresados, subir al Sistema de Registro el archivo electrónico de su Certificado de Educación Secundaria, en caso de que sus datos de certificación de la educación secundaria no sean reportados por la autoridad educativa correspondiente.

Contestar la encuesta de datos generales.

Elegir la modalidad para participar en el Proceso de Asignación.

a) Listado de Modalidad 1 con opciones de acceso directo (sin examen). En esta lista, las y los aspirantes podrán elegir entre cinco y diez opciones educativas, las cuales se podrán combinar o intercalar según el orden de su preferencia.

b) Listado de Modalidad 2 con opciones que requieren la presentación de examen (IPN y/o UNAM). En esta lista, podrán elegir hasta cinco opciones educativas del IPN y hasta cinco de la UNAM, que se podrán combinar o intercalar según el orden de su preferencia.

c) Listado de Modalidad 3 (lista mixta). En esta modalidad, la persona aspirante deberá elaborar dos listados (sin examen y con examen).

En el listado de acceso directo (sin examen) deberá seleccionar entre cinco y diez opciones educativas. En el listado con examen, podrá seleccionar hasta cinco opciones educativas del IPN y hasta cinco de la UNAM. Por lo tanto, en la Modalidad 3 la persona aspirante podrá registrar hasta veinte opciones en total (máximo 10 sin examen y máximo 10 con examen).

El listado o listados de las opciones educativas deben ser ordenados de acuerdo con la preferencia de la persona aspirante, madre, padre o persona tutora, pues se tomará como criterio de asignación.

Informar si la persona aspirante tiene o no alguna discapacidad.

Generar y descargar su Comprobante de Registro en el que se indicará el orden de preferencia de las opciones educativas con las cuales estará participando en el Proceso de Asignación.

