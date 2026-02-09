Anuncian Fechas Oficiales: ¿Cuándo Inicia el Registro para la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

Luego de la espera, la Coordinación Nacional de las Becas para el Bienestar (CNBB) dio a conocer este lunes 9 de febrero 2026 las fechas oficiales para el registro de la Beca Rita Cetina Primaria. ¿Cuándo será? Te contamos todos los detalles, incluyendo los requisitos y link para la inscripción a este apoyo, para que no te quedes fuera.

Como te contamos previamente, este nuevo apoyo otorgará un monto único en el año de $2,500 pesos para útiles escolares y uniformes, y el primer paso para poder concluir satisfactoriamente con el registro son las asambleas informativas, que iniciaron este lunes también.

¿Cuándo es el registro de la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

El titular de la CNBB, Julio León, informó que el registró para estudiantes de escuelas primarias será del 2 al 19 de marzo 2026.

Pese a que fata bastante tiempo, es importante que tengas tu cuenta Llave MX, que es uno de los primeros requisitos. Previamente, te explicamos cómo abrir una en caso de contar con ella.

Además, también te recomendamos alistar toda tu documentación necesaria para este tipo de trámite.

¿Cuáles son los requisitos para la Beca Rita Cetina Primaria?

Pese a que no se ha publicado la convocatoria oficial, algunos de los requisitos básicos con los que se deben cumplir para ingresar al programa, pese a tratarse de un apoyo universal son:

Tener al menos un hijo inscrito en una escuela primaria pública de México.

de México. Contar con una cuenta Llave MX .

. Tener CURP certificada de madre, padre o tutor y la de tu hijo o hija.

certificada de madre, padre o tutor y la de tu hijo o hija. Identificación oficial vigente.

vigente. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

no mayor a 3 meses. Proporcionar número celular y correo electrónico.

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de tu hijo.

Los documentos que se solicitarán, según se ha difundido en reuniones y asambleas con padres son:

Padre, madre o tutor:

Identificación oficial Acta de nacimiento o equivalente CURP Comprobante de domicilio

Estudiante

Acta de nacimiento o equivalente CURP

¿Dónde será el registro a la beca?

Hasta el momento, la CNBB solo ha confirmado el registro mediante la página oficial del programa que es: www.becaitacetina.gob.mx; sin embargo, no se descarta que se habiliten módulos para la inscripción presencial en zonas afectadas por la brecha digital.

En N+ te daremos a conocer puntualmente las actualizaciones sobre este programa, así como los demás apoyos del Bienestar.

