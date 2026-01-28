Formato de Renuncia Voluntaria Beca Rita Cetina 2026: ¿Cómo Se Llena y Quiénes lo Deben Firmar?

Durante las últimas horas surgió la noticia de que miles de padres de familia y alumnos deben hacer su Formato de Renuncia Voluntaria Beca Rita Cetina en 2026, y cómo se trata de dejar de recibir al apoyo económico de al menos 1,900 pesos, acá te decimos quiénes lo deben firmar y cómo se puede llenar dicho documento.

Esta noticia llega justo días antes de que se lance el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en febrero 2026, del cual en una nota ya te dijimos si habrá pago triple y quiénes cobran primero dicho apoyo y qué alumnos van a recibir 5,700 pesos.

¿Qué es el Formato de Renuncia Voluntaria Beca Rita Cetina?

El formato de renuncia es un escrito que debe llenar el padre de familia o tutor del beneficiario a la Beca Rita Cetina y que de forma voluntaria muestra su petición para dejar de recibir el apoyo económico de mantera permanente o por un determinado periodo de tiempo.

En la mayoría de casos, el forma de renuncia voluntaria lo llenan los estudiantes que fueron aceptados para recibir algún otro apoyo federal o estatal, similar a la Beca Rita Cetina.

¿Quiénes deben firmar el Formato de Renuncia Voluntaria Beca Rita Cetina 2026?

Este miércoles 28 de enero se dieron a conocer los resultados de la Beca de Aprovechamiento Académico 2026 para alumnos del Edomex que hicieron su registro al programa. Las personas que resulten aceptadas y ya cuenten con la Beca Rita Cetina serán los que deban hacer su Formato de Renuncia Voluntaria, ya que no pueden recibir los dos apoyos de forma simultánea.

Los padres de familia o tutores de los posibles beneficiarios deberán entregar de forma física y digital el formato de renuncia. Los días para hacer este trámite son el 28, 29, 30, 31 de enero y el 1, 2 y hasta el 3 de febrero 2026.

¿Cómo llenar el Formato de Renuncia Voluntaria de la Beca Rita Cetina?

Para realizar la entrega física del documentos, los padres de familia y estudiantes deben acudir de maneral personal a la Oficinas de Atención (Sede Auxiliar, SARE) en el Edomex. Para ubicar la más cercana a tu domicilio deben entrar al siguiente link: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion/.

En dichas oficinas se deberá llenar la renuncia voluntaria a la Beca Rita Cetina, con un escrito dirigido a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) y deberá estar firmada por la madre, padre o tutor del alumno.

Una vez obtenido el Formato de Renuncia Voluntaria Beca Rita Cetina, dicho documento debe ser escaneado y cargado al apartado "Carga de Renuncia Voluntaria, que se encuentra al ingresar a la siguiente pagina web: seduc.edomex.gob.mx/beca-bienestar-educacion-basica.

