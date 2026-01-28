¿Cuándo Sale el Calendario de Pagos de Beca Rita Cetina y Benito Juárez de Febrero 2026?

El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez de febrero 2026 está a punto de anunciarse y millones de beneficiarios que ya están a la espera de su apoyo económico se preguntan cuándo salen las fechas del primer depósito del año.

A unos días que el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, anuncie los días que se realizarán los pagos en orden alfabético a los estudiantes de secundaria, preparatorias y universidades, en una nota previa te contamos quiénes cobran primero y si habrá pago triple en esta dispersión.

Mientras que los padres de familia continúan a la espera del inicio del registro de la Beca Rita Cetina de primaria, que ya cuenta con link oficial para hacer la inscripción y fecha del comienzo de las asambleas informativas en las escuelas públicas de todo el país.

¿Cuándo sale el calendario de Beca Rita Cetina de febrero 2026?

El anuncio del calendario de pagos de la Beca Rita Cetina, correspondiente al bimestre de enero y febrero 2026, se espera que se realice en los primeros días del segundo mes del año, de ahí que puede salir el próximo martes 3 de febrero 2026, de acuerdo con la programación que ha manejado la Coordinación Nacional de Becas Bienestar.

Como ya es una tradición, se espera que Julio León dé a conocer las fechas de pago, ya sea en sus redes sociales o en La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que se recomienda a los beneficiarios mantenerse al pendiente de estos canales de comunicación.

En febrero 2026, los beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán un pago de 1,900 pesos, más 700 pesos por cada estudiante de secundaria que haya en la familia. También se espera que en el día del anuncio se confirme el pago triple para los nuevos beneficiarios que recibieron su tarjeta recientemente.

¿Cuándo sale el calendario de Becas Benito Juárez de febrero 2026?

Al igual que el de la Rita Cetina, el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez Media Superior y de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para universitarios podría publicarse en los primeros días del mes, es decir el 3 de febrero 2026.

Es importante señalar que a partir del momento del anuncio de las fechas comenzarían los depósitos en orden alfabético, iniciando con las primeras letras del abecedario, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Los becarios de la Benito Juárez de preparatoria recibirán un pago de 1,900 pesos cada uno, mientras que los universitarios que forman parte del apoyo Jóvenes Escribiendo el Futuro verán un depósito de 5,800 pesos.

Posible calendario de Beca Rita Cetina y Benito Juárez de febrero 2026

En caso de que el calendario de pagos de las Becas Bienestar se anuncie, como se tiene previsto, el martes 3 de febrero. Estas serían las fechas en las que se realizarían los depósitos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez en febrero 2026:

Letras A, B : Martes 3 de febrero

: Martes 3 de febrero Letra C : Miércoles 4 de febrero

: Miércoles 4 de febrero Letras D, E, F : Jueves 5 de febrero

: Jueves 5 de febrero Letra G: Viernes 6 de febrero

Viernes 6 de febrero Letras: H, I, J, K, L : Lunes 9 de febrero

: Lunes 9 de febrero Letra M : Martes 10 de febrero

: Martes 10 de febrero Letras N, Ñ, O, P, Q : Miércoles 11 de febrero

: Miércoles 11 de febrero Letra R : Jueves 12 de febrero

: Jueves 12 de febrero Letra S : Viernes 13 de febrero

: Viernes 13 de febrero Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Lunes 16 de febrero

Como te lo mencionamos antes, estas fechas son un pronóstico sobre qué días caen los pagos de los apoyos de acuerdo con lo que ha manejado la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, por lo que se recomienda esperar al anuncio oficial.

