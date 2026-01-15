Confirman Montos de Beca Rita Cetina Primaria 2026: ¿Qué Alumnos Cobran $2,500 y Quiénes $7,500?

A partir de 2026 los alumnos de Educación Básica contarán con un nuevo apoyo económico para solventar los gastos de uniformes y útiles escolares. Se trata de la Beca Rita Cetina para Primaria, y en N+ te decimos qué adelantamos qué alumnos cobrarán 5 mil y quiénes 7 mil 500 pesos.

A diferencia de la Beca Rita Cetina para Secundaria que se entrega bimestralmente, este apoyo para estudiantes de Primero a Sexto de Primaria se depositará de forma anual, es decir que será un único pago.

Por lo que ya te adelantamos cuándo iniciarán las asambleas informativas de la Beca Rita Cetina, así como lo que sabemos del registro y la entrega de Tarjetas del Banco del Bienestar.

El objetivo principal de este programa es reforzar la permanencia escolar y disminuir los gastos que enfrentan las familias cada año, con el ingreso de los estudiantes a un nuevo ciclo, tal como a nivel local lo hace Mi Beca para Empezar, en CDMX.

¿Qué alumnos cobran 2,500 pesos y quiénes 7,000 pesos?

Dado que este programa está dirigido a familias con estudiantes inscritos en primaria y secundaria, opera distinto por cada nivel educativo. Sin embargo coincide en la condición de que deben de ser alumnos que estén inscritos en escuelas públicas.

Sin embargo, el monto que se entrega este año para la Beca Rita Cetina depende de en qué momento tu familia comenzó a formar parte del programa. Por lo que a continuación podrás explorar los montos que recibirás según los integrantes de tu familia.

Para las familias que se integran a este programa federal a partir de este periodo de registro, las cantidades a recibir en el primer pago de 2026 son:

Si tu familia tiene 1 estudiante de primaria recibe 2,500 pesos anuales

Si tu familia tiene 2 estudiantes de primaria recibe 5,00 pesos anuales

Si tu familia tiene 3 estudiantes de primaria recibe 7,500 pesos anuales

¿Cómo quedan los pagos de familias con estudiantes en primaria y secundaria?

Mientras que para aquellas familias que ya tenían estudiantes de primaria inscritos a la Beca Rita Cetina, pero inscribirán un nuevo alumno los montos quedan de la siguiente manera:

1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso recibe 1,900 pesos bimestrales + 2,500 pesos anuales

1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso recibe 1,900 pesos bimestrales + 5,000 anuales

2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso recibe 1,900 pesos + 700 pesos bimestrales + 2,500 pesos anuales

Ten en cuenta que los ejemplos descritos anteriormente sólo son ejemplos, en caso de tener dudas específicas sobre los depósitos que se harán, puedes exponer tus dudas en las asambleas informativas.

Si bien en las primarias se pegarán cárteles con la información de cuándo y dónde se realizará la asamblea, también debes estar pendiente de la comunicación que se haga en los canales de WhatsApp.

