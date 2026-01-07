¿Cuándo Hay Asambleas Informativas para Inscribir Alumnos de Primaria a Beca Rita Cetina 2026?

Si tienes hijos en primaria, esto te interesa. El Gobierno de México puso en marcha este 2026 la Beca Rita Cetina para estudiantes de Primero a Sexto Grado de Educación Básica, y en N+ te adelantamos cuándo inician las asambleas informativas para inscribir a los niños a este apoyo.

El anuncio fue dado a conocer el pasado 5 de enero por el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al tiempo que detalló cómo operará este apoyo económico para familias de más de un estudiante.

Fue el pasado 2 de enero cuando te confirmamos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas de operación de la Beca Rita Cetina 2026, en las que dio a conocer que el apoyo sería de un monto superior al que se entrega en Secundaria.

De hecho, tal como ocurre con la beca que se entrega a los adolescentes, la Beca Rita Cetina para primaria está destinada a estudiantes de escuelas públicas, para que dispongan de un recurso económico para uniformes y útiles escolares.

Video: Beca Benito Juárez Redujo Deserción Escolar en Bachillerato: Sheinbaum

¿Cuándo Inician las Asambleas Informativas para Beca Rita Cetina de Primaria ?

Dado que los papás están impacientes por saber cuándo iniciarán las inscripciones a la Beca Rita Cetina de primaria, tanto la Coordinación Nacional de Becas, como su titular, Julio León, dieron a conocer que será a partir de febrero de 2026 cuando inicien las asambleas informativas para dar a conocer todos los detalles sobre este apoyo económico para estudiantes.

Las asambleas se harán con padres, madres y tutores de los estudiantes y allí se les comentarán las fechas de los registros, la entrega de Tarjetas del Banco del Bienestar, en las cuales se les depositará el recurso, así como las reglas de operación.

Ello, con el objetivo de evitar la deserción escolar a temprana a edad y apoyar a las familias con su ingreso económico. Aunque no se dio a conocer la fecha exacta.

¿Cuánto dará la Beca Rita Cetina a alumnos de Primaria en 2026?

A diferencia de la Beca Rita Cetina para secundaria, el apoyo económico para estudiantes de 1° a 6° de primaria entregará un pago único anual por estudiante por 2,500 pesos.

El apoyo será por estudiante, es decir que si en un domicilio hay dos alumnos cursando la primaria en escuela pública, se les entregarán 5,000 pesos.

Además, dado que aún no inicia el periodo de inscripciones, se desconoce a partir de cuándo comiencen a entregar este apoyo económico. Si en tu familia hay hijos en secundaria, aquí te explicamos cómo funcionará la Beca Rita Cetina en esos casos.

Video: ¿Cómo se hace el registro para la Beca Rita Cetina para Estudiantes de Secundaria?

