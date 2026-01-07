Calendario de Pagos de Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo Llega Apoyo? Todos los Meses de Depósito

Millones de beneficiarios ya están a la espera de su próximo depósito y acá te traemos el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez 2026 con todos los meses en los que llegará el apoyo para estudiantes de preparatoria este año para que sepas cuándo depositan.

La Beca Benito Juárez Media Superior busca beneficiar a los alumnos inscritos en una preparatoria o bachillerato público en modalidad escolarizada o mixta para que éstos continúen y concluyan sus estudios con la finalidad de reducir la deserción escolar.

Calendario de pagos de Beca Benito Juárez 2026

La Beca Bienestar para estudiantes de preparatoria realizará cinco pagos a lo largo del año, los cuales se realizarán en los siguientes meses, de acuerdo con lo que ha manejado la Coordinación Nacional en años pasados:

Bimestre de enero-febrero : Llega en febrero 2026

: Llega en febrero 2026 Bimestre de marzo-abril : Se paga en abril 2026

: Se paga en abril 2026 Bimestre de mayo-junio: Cae en junio 2026

Próximo ciclo escolar 2026-2027

Bimestre de septiembre-octubre : Llega en octubre 2026

: Llega en octubre 2026 Bimestre de noviembre-diciembre: Pagan en diciembre 2026

El bimestre de julio y agosto no se deposita la Beca Benito Juárez 2026 debido a que se considera como periodo vacacional, de ahí que en estos meses no se realizan pagos y se reanudan hasta el siguiente ciclo escolar.

Cabe señalar que en el caso de los nuevos beneficiarios, no se garantiza el pago retroactivo del apoyo económico, es decir de los bimestres de septiembre-octubre y noviembre-diciembre, ya que esto depende de los recursos del actual ejercicio fiscal.

Sin embargo, esta información será confirmada por la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, que es la encargada de anunciar los calendarios de pagos en cada bimestre, la entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios y próximos periodos de registros.

¿Cuánto paga la Beca Benito Juárez en 2026?

El programa dirigido a estudiantes de preparatorias y bachilleratos públicos en México entrega un apoyo bimestral de 1,900 pesos a cada alumno directamente en la tarjeta del Banco Bienestar que les entregan las autoridades.

Por los cinco bimestres del ciclo escolar, cada beneficiario puede llegar a recibir en total 9,500 pesos anuales de apoyo económico, siempre y cuando se mantenga inscrito y estudiando en su mismo plantel.

