¿Cuánto Pagará Beca Rita Cetina de Primaria en 2026? SEP Confirma Monto Mayor al de Secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas de operación de la Beca Rita Cetina 2026, en las que confirmó cuánto pagará el apoyo económico, revelando que se trata de un monto mayor al que se da en secundaria.

El primer registro de la Beca Rita Cetina de primaria se realizará en enero 2026, por lo que millones de padres de familia están a la espera de conocer las fechas de las inscripciones para solicitar su incorporación a este programa que dirige la Coordinación Nacional de Becas Bienestar.

Es importante señalar que este registro solo será para alumnos de sexto, quinto y cuarto grado de las primarias públicas en México, mientras que el resto de estudiantes deberán esperar hasta el mes de septiembre para poder hacer el trámite.

¿De cuánto será el pago de Beca Rita Cetina de primaria en 2026?

De acuerdo con el documento, las familias recibirán 2,500 pesos por cada alumno inscrito en una primaria pública, lo cual representa un monto superior a los 1,900 pesos que otorgan a los estudiantes de secundaria.

Sin embargo, el pago de la Beca Rita Cetina de primaria de 2,500 pesos se realizará de forma anual y no bimestral como sucede con los beneficiarios del programa de secundaria, de acuerdo con las reglas de operación.

Cabe indicar que las familias mexicanas que cuenten con dos niños inscritos en primaria podrán recibir hasta 5,000 pesos al año, ya que el pago se hace por cada alumno en dicho nivel educativo.

¿Se puede tener pago de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria?

La SEP específica que el pago de 2,500 pesos de la Beca Rita Cetina de primaria en 2026 solo lo podrán obtener familias que cuenten con estudiantes en dicho nivel educativo y no en secundaria, es decir que si ya recibes o este año vas a recibir el apoyo de secundaria, no podrás registrarte al nuevo programa.

De esta manera, si te preguntas qué programa te conviene más, te podemos decir que la Beca Rita Cetina de secundaria ofrece un apoyo económico superior al de primaria, ya que se pagan 1,900 pesos por cinco dispersiones a lo largo del ciclo escolar, es decir que al final otorga 9,500 pesos al año.

