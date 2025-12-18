Prepárate: Apoyo Bienestar Abre Registro en Enero 2026 Solo para Estos Alumnos de Primaria

Los padres de familia deben irse preparando, ya que en enero 2026 abre el registro de un apoyo del Bienestar para alumnos de primaria a nivel nacional y a continuación te explicamos todo lo que debes de saber sobre las inscripciones de este programa para que asegures tu lugar.

En el mes de diciembre, se realizaron los registros de tres becas para preescolar, primaria, secundaria y nivel superior, y el primer mes del próximo año las mamás, papás y tutores tendrán oportunidad para aplicar a un apoyo que se otorga de forma universal en todo el país.

¿Qué programa del Bienestar abre registro en enero 2026?

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y el coordinador nacional, Julio León, informaron previamente que en enero de 2026 iniciará el registro de la Beca Rita Cetina para los alumnos de primaria.

De esta manera, el programa del Bienestar ampliará su cobertura universal en el nivel básico, ya que actualmente solo la reciben los estudiantes de las secundarias públicas, mediante un apoyo de 1,900 pesos bimestrales por familia más 700 pesos por cada alumno extra.

¿Qué alumnos de primaria se registran a apoyo Bienestar en enero 2026?

Sin embargo, la inscripción de la Beca Rita Cetina de primaria en enero no es para todos los alumnos de este nivel educativo, ya que la integración de los nuevos beneficiarios se hará de forma paulatina, de acuerdo con la información proporcionada por los funcionarios.

En enero de 2026, solo podrán hacer el registro los estudiantes de sexto, quinto y cuarto de primaria, y posteriormente, en septiembre del próximo año, lo harán los niños de tercero, segundo y primero de este nivel educativo, según el calendario anunciado en meses pasados.

En caso de que tu hijo apenas esté estudiando en preescolar, deberás esperar hasta el 2027 para poder solicitar la Beca Rita Cetina, de acuerdo con lo que han anunciado Mario Delgado y Julio León.

Requisitos de la Beca Rita Cetina de primaria

Si tu hijo va en 6to, 5to o 4to de primaria, debes ir preparando los siguientes documentos para que al momento del registro no tengas problemas para realizar tu solicitud y puedas disfrutar del apoyo del Bienestar, que será de al menos 1,900 pesos:

Tener CURP certificada ante RENAPO de madre, padre o tutor y la de tu hijo o hija.

Tener tu identificación oficial vigente.

Tener comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Crear o tener tu cuenta Llave MX.

Contar con un número celular y correo electrónico como medios de contacto.

Contar con la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de tu hijo.

Además de tener estos documentos, los principales requisitos que piden para la Beca Rita Cetina son: tener uno o más hijos inscritos en una escuela primaria pública, no recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales y realizar el registro en las fechas que no indique la Coordinación Nacional de Becas Bienestar.

