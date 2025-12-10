Beca de Preescolar y Primaria Dará 5 Pagos en Diciembre 2025: Requisitos para Niños 3 a 14 Años

Para cerrar el año con broche de oro, una de las Becas Bienestar para preescolar y primaria anunció que durante el mes de diciembre 2025 dará un pago quintuple a beneficiarios, por eso acá te decimos los requisitos que deben cumplir los niños de 3 a 14 años de edad y si hay registro abierto para obtener esta beca para alumnos.

Durante los primeros del mes de noviembre la misma Beca para preescolar y primaria entregó tarjetas a nuevos beneficiarios. Los alumnos recién ingresados al programa van a cobrar un apoyo económico de 6,500 pesos durante el ciclo escolar escolar 2025-2026.

¿Cuándo caen los 5 pagos de la beca para preescolar y primaria en diciembre 2025?

El apoyo para niños que da un pago quintuple este mes es el programa Mi Beca para Empezar 2025. De acuerdo con información del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), los cinco pagos serán depositados a partir del sábado 14 de diciembre y corresponden a lo siguiente:

Pago mensual de septiembre 2025. Pago de octubre 2025. Depósito de Noviembre 2025. Pago de diciembre 2025. Pago anual del apoyo de Uniformes y Útiles Escolares.

Requisitos para cobrar pago quintuple de becas para preescolar y primaria 2025

Los alumnos de primaria y preescolar que van a obtener su tarjeta Mi Beca Para Empezar el 14 de diciembre 2025 son todos aquellos que del 1 de octubre al 15 de noviembre pasado hicieron su registro al programa de manera exitosa y ya deben contar con alguna de las siguientes invitaciones, para participar en la dispersión de credenciales:

Carta invitación.

Mensaje SMS enviado al celular que se anotó en el registro.

Correo electrónico que le haya llegado a los beneficiarios.

Otra forma de saber si les toca estar en el evento de entrega de tarjetas Mi Beca para Empezar es entrando al link de Fidegar CDMX. Al ingresar escribe el CURP del niño o niña beneficiaria. Si no te aparece la fecha y hora de tu cita, significa que no fuiste convocado para esa dispersión y deberás esperar indicaciones a futuro.

¿Hay registro a Mi Beca para Empezar 2025?

Hasta el 31 de diciembre 2025 los alumnos de preescolar y primaria pueden hacer su registro a Mi Beca para Empezar, solamente deben cumplir con estas condiciones:

Ser estudiante de preescolar y primaria inscrito en alguna escuela pública de la Ciudad de México (CDMX) en el ciclo escolar 2025-2026. CURP del beneficiario certificada. Identificación oficial de la madre, padre o tutor. Comprobante de domicilio. Correo electrónico personal. Número telefónico de celular personal.

Todos los nuevos beneficiarios de Mi Beca para Empezar de preescolar y primaria que van a recibir su tarjeta en diciembre 2025 van a cobrar los siguientes montos, que corresponden a los cinco pagos según su grado escolar:

1° y 2° de preescolar: $ 3,370 .

. 3° de preescolar: $ 3,500 .

. 1° a 5° de primaria: $ 3,700 .

. 6° de primaria: $3,780.

