Suspenden Pagos de Becas Benito Juárez y Rita Cetina en Diciembre 2025: ¿Cuándo Reanudan?

Nos encontramos en el último depósito de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina, pero para sorpresa de muchos el calendario de pagos Bienestar de diciembre 2025 tuvo que suspenderse, por eso acá te decimos por qué y cuándo se reanuda la dispersión para beneficiarios de preescolar, primaria, secundaria, media superior y universitarios de las Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Fue el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, quien se encargó de dar a conocer las fechas en que se iban a realizar los depósitos este mes, por eso en una nota ya te mostramos el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez del 8 al 12 de diciembre 2025, con todas las letras que van a cobrar su apoyo económico de al menos 1,900 pesos.

¿Cuándo se suspende el pago de Beca Rita Cetina y Benito Juárez diciembre 2025?

De acuerdo con el calendario de pagos de becas Bienestar, el viernes 12 de diciembre 2025 se va a suspender la dispersión para alumnos de educación básica, media superior y universitarios. El último día de depósito será el jueves 11 de diciembre para todos los beneficiarios que su primer apellido inicie con la letra M.

Se desconoce el motivo por el que no habrá pago de Becas Benito Juárez y Rita Cetina el 12 de diciembre, pero es probable a que se deba a que los bancos de todo México van a cerrar porque se celebra el Día del Banquero y eso dificulta la realización de transacciones bancarias.

¿Cuándo reanuda el calendario de pagos Becas Benito Juárez y Rita Cetina en diciembre 2025?

La dispersión de la Beca Rita Cetina y las Becas Benito Juárez va a retomar su actividad normal para el lunes 15 de diciembre 2025. Ese día las letras que cobran serán la N, Ñ, O, P, Q.

El último día de pago de la Beca Benito Juárez y Rita Cetina 2025 es el jueves 18 de diciembre. Cabe resaltar que el calendario de depósito de este mes aplica solamente para beneficiarios de continuidad, los d nuevo ingreso deben esperar indicaciones oficiales de Julio León o de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en 2026.

