Aumento Pensión Bienestar 2026: ¿Qué Hombres y Mujeres Van Cobrar Más en Enero y Quiénes Menos?

Hace unos días la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el aumento a la Pensión Bienestar en 2026 y que será mayor que la inflación. Y para que lo tomes en cuenta, acá te decimos qué hombres y mujeres van a cobrar más en el pago de enero y quiénes menos ya con dicho incremento.

El aumento de Pensión Bienestar 2026 fue dado a conocer por Ariadna Montiel en una mañanera reciente de Claudia Sheinbaum, por eso en una nota ya te dijimos cuándo cae el primer pago del año y cuáles serían los nuevos montos que van a recibir adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres solteras trabajadoras.

¿Qué hombres y mujeres van a cobrar más por aumento a la Pensión Bienestar 2026?

Los beneficiarios que van a cobrar la mayor cantidad de dinero en enero 2026 como parte de los programas del Bienestar son los adultos mayores que forman parte del apoyo 65 y más. Luego de que se confirmara un incremento a la pensiones, el monto que recibirían sería el siguiente:

Pensión Bienestar adultos mayores pagaría 6,424 pesos en enero 2026, cifra que podría redondearse a 6430 pesos por beneficiario.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Bienestar van a obrar menos en enero 2026?

Aunque el aumento le viene bien a todos, las beneficiarias que menos van a recibir de pago de Pensión Bienestar en 2026 son todas las que forman parte del apoyo para madres solteras y trabajadoras, específicamente quienes cumplen con este requisito:

Beneficiarias con niña o niño de máximo 4 años: $1,709 pesos bimestrales: Les depositarían 1,709 pesos ya con aumento, o 1,710 pesos en caso de que la cifra se redondee.

¿Cuándo cae el primer pago Pensión Bienestar adultos mayores en 2026?

Se espera que la dispersión del primer pago del año inicie durante los primeros días del mes, específicamente el lunes 5 de enero 2026, aunque las fechas oficiales de pago serán dadas a conocer por Ariadna Montiel Reyes en su debido momento.

