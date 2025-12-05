¿De Cuánto Será el Aumento al Monto de Pensión Mujeres Bienestar para 2026?

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montel Reyes, confirmó este viernes 5 de diciembre que, como los últimos años, en 2026 aumentará el monto individual de los distintos programas sociales, incluyendo la Pensión Mujeres Bienestar.

Dicho programa social, que este año se amplió para incluir a mujeres de 60 a 64 años de edad, tendrá un incremento en el monto bimestral que se otorga a las beneficiarias.

"Todos los años ha aumentado el monto individual, el monto bimestral, y así sucederá, ya está aprobado en el presupuesto de la Federación", explicó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional la secretaria de Bienestar.

Y, sí, sí va a haber aumento

¿De cuánto será el aumento a la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con Montiel Reyes, el aumento al monto bimestral de la Pensión Mujeres Bienestar será "por lo menos la inflación", que en la primera quincena de noviembre de 2025 fue de 3.61%.

Tomando como referencia la inflación actual, el monto de la Pensión Mujeres Bienestar pasaría de 3 mil a 3 mil 108.3 pesos, como mínimo.

Dicho incremento será confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum en los próximos días. "Seguramente la Presidenta en su momento lo va a comentar, pero por lo menos será la inflación", señaló la secretaria de Bienestar.

¿Cuánto ha aumentado el monto de la Pensión Mujeres Bienestar en los últimos años?

Creado durante la administración de la presidenta Sheinbaum, el programa Pensión Mujeres Bienestar recién arrancó este año, con un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias.

De esta forma, se trataría del primer aumento al monto de este programa social, que en 2025 amplió su rango de beneficiarias a mujeres de 60 a 64 años.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal que solo tiene tres criterios que se deben cumplir para la incorporación:

Tener entre 60 y 64 años de edad. Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. Residir en la República Mexicana.

