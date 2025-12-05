¿Cuándo Cae Primer Pago del Bienestar con Aumento? Pensión Llegará con Más Dinero en 2026

Se hizo oficial: la Pensión Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras tendrá aumento en 2026, y acá en N+ te decimos cuándo llegará el primer pago con el nuevo monto.

Este viernes, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que los programas sociales tendrán un incremento por encima de la inflación en los apoyos económicos que se otorgan de manera bimestral.

"Sí va a haber aumento a la pensión, seguro la presidenta en su momento lo va a comentar, pero por lo menos será la inflación, vamos a cumplir con ese cometido con la gente", dijo en La Mañanera del Pueblo de este viernes.

¿Cuándo cae el aumento de la Pensión Bienestar?

El primer pago del Bienestar con los nuevos montos caerá en enero 2026, y la dispersión se hará a lo largo del mes en los días que se indiquen en el calendario el cual avanza en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

El calendario de pagos de enero 2026 será anunciado por Ariadna Montiel Reyes en los primeros días del mes, por lo que se recomienda a los adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras esperar a que se revele esta información para planificar sus gastos.

¿Cuánto pagará la Pensión Bienestar en enero 2026?

Debido a que el aumento a los programas sociales del Bienestar sería por encima de la inflación, que actualmente está en 3.61%, estos serían los nuevos montos que depositarían los apoyos a partir de enero 2026:

Pensión de Adultos Mayores : 6,430 pesos.

: 6,430 pesos. Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años : 3,108 pesos.

: 3,108 pesos. Pensión Bienestar de Discapacidad : 3,315 pesos.

: 3,315 pesos. Apoyo a Madres Trabajadoras: De 1,709 pesos a 3,854 pesos.

Cabe señalar que estos son solo aproximados de cómo quedarían los nuevos montos de la Pensión Bienestar en 2026, ya que será la presidenta Claudia Sheinbaum la encargada de dar a conocer cuánto aumentarán y cómo quedarían los pagos bimestrales el próximo año.

