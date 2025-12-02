¿Cómo Abrir una Cuenta de Ahorro en el Banco del Bienestar con 50 pesos? Requisitos y Pasos

El Banco del Bienestar ofrece una forma de ahorro mediante la Cuentahorro, así que si estás interesado en ahorrar tu dinero te decimos cómo abrir una cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar con 50 pesos.

Cabe recordar que esta cuenta constituye un depósito bancario en moneda nacional y permite la disposición del dinero en ventanilla y se dirige a personas físicas y morales mayores de 18 años.

A decir del Banco del Bienestar, el objetivo de este tipo de cuenta es permitir que el cliente alcance metas de ahorro, administre gastos y pueda hacer frente a imprevistos.

¿Cuál es el monto mínimo para abrir la cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar?

Una de las características de la Cuentahorro del Banco del Bienestar es el monto mínimo de apertura, el cual es de 50 pesos. Para generar rendimientos por el monto ahorrado, el cliente debe mantener un saldo promedio mínimo mensual también de 50 pesos.

La cuenta genera rendimiento conforme a las tasas publicadas por el Banco del Bienestar. Es importante notar que esta tasa es variable y tiene una vigencia de un mes.

Documentos necesarios para abrir la cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar para personas físicas

Para abrir una Cuentahorro, el cliente debe tener 18 años como mínimo. El proceso requiere acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar.

Las personas físicas necesitan presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente. Se aceptan la credencial para votar con fotografía (INE) vigente, la licencia de conducir vigente, el pasaporte vigente, la cartilla del servicio militar nacional o la cédula profesional.

Comprobante de domicilio. Este documento no debe tener una antigüedad mayor a tres meses e incluye recibos de predio, teléfono o luz.

CURP.

Cédula de identificación fiscal y el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada. Este requisito aplica solo si el cliente manifiesta que opera bajo el régimen fiscal de actividad empresarial; en este caso, el documento es indispensable para la apertura de la cuenta.

La Cuentahorro ofrece la disponibilidad diaria de los recursos en cualquiera de las 3,149 sucursales del Banco del Bienestar. Además, la cuenta ayuda a generar un historial de ahorro, lo cual posiciona al cliente como prospecto para crédito.

¿Cuáles son las comisiones que cobra el Banco del Bienestar en la cuenta de ahorro?

Aunque el Banco del Bienestar no cobra comisiones por la administración regular de la Cuentahorro, sí aplica cargos en ciertas circunstancias. Se cobra una comisión de administración de cuenta por inactividad si la cuenta no registra movimientos de depósito o retiro durante 365 días naturales consecutivos. Esta comisión se genera a partir del día 366 de inactividad, con un costo de $58.00 (IVA incluido) y una periodicidad mensual.

Existen también costos por la emisión y entrega de estados de cuenta adicionales. Si el cliente solicita un estado de cuenta adicional al emitido por el Banco de manera gratuita, el costo es de $17.40 (IVA incluido) por evento. Si el estado de cuenta adicional corresponde a periodos anteriores, el costo es de $34.80 (IVA incluido) por evento.

