Bloqueo por Ayotzinapa Hoy en CDMX: ¿Dónde Hay Cierres por Manifestación?

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos saldrán nuevamente a las calles de la Ciudad de México (CDMX) hoy, 10 de junio de 2026, para realizar una protesta en demanda de avances en el caso.

Aquí te datos los detalles de la movilización, como la zona afectada, para que consideres anticipar tu salida y tomar rutas alternas para llegar a tiempo a tu destino y evitar afectaciones por el bloqueo.

También puedes seguir los canales y redes sociales de N+ para enterarte sobre todas las protestas previstas este miércoles, así como la situación en las vialidades y el transporte público capitalino.

Marcha por caso Ayotzinapa hoy

Según la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los padres y madres de los normalistas realizarán una protesta en la alcaldía Cuauhtémoc.

A las 11:00 horas, se trasladarán al Hemiciclo a Juárez, en Avenida Juárez número 50, colonia Centro.

Ahí llevarán a cabo una manifestación en el marco de la conmemoración de la Jornada Intermedia hacia los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La protesta, dijeron, será por la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno Federal y el estancamiento en las líneas de investigación del caso.

La dependencia capitalina indicó que en apoyo se sumarán a la manifestación estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero.

Además, no descartó que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales, así como la posible afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

SPB