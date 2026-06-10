Bloqueo por Ayotzinapa Hoy en CDMX: ¿Dónde Hay Cierres por Manifestación?

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos realizan nueva protesta en la Ciudad de México hoy 10 de junio 2026

Protesta de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, en la CDMX el 26 de mayo 2026. Foto: CuartoscuroProtesta de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, en la CDMX el 26 de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro

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Hoy, padres de los 43 de Ayotzinapa protestan en CDMX. Conoce las zonas afectadas y planifica tu ruta para evitar bloqueos. Sigue la cobertura en N+.

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