Así Es la Torre de Jesús Recién Terminada de la Basílica de la Sagrada Familia

Este miércoles 10 de junio se cumple exactamente un siglo del fallecimiento de Antonio Gaudí, conocido como el arquitecto de Dios, y el papa León XIV bendecirá la recién terminada torre de Jesús de la basílica de la Sagrada Familia, obra icónica de Gaudí, y cuya altura la convierte en el templo católico más alto del mundo.

Con la colocación de la cruz de cuatro brazos, la Torre de Jesucristo superó los 172 metros de altura.

Mauricio Cortés Sierra, arquitecto mexicano responsable de las torres de la Sagrada Familia, indicó:

“Cada torre tiene un terminal que la identifica. La cruz es el único que tiene un espacio interior, porque él tenía esta voluntad: de que se pudiera contemplar el panorama”

Construida en cerámica y vidrio, y hueca en su interior, la torre de Jesús es la mayor de un conjunto de 18 estructuras rematadas por pináculos de intensos colores.

"Doce en fachada, dedicadas a los apóstoles, y seis torres centrales, que es lo que estamos conmemorando ahora con el centenario de la muerte de Gaudí. La terminación de las seis torres centrales, que es la torre de Jesucristo, pero, como se puede ver, rodeada de cuatro torres más esbeltas que son los evangelistas y la torre de la virgen María en la parte norte de la basílica”, señaló Mauricio Cortés.

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Basílica de la Sagrada Familia

La basílica, con 144 años en construcción, es la obra maestra inacabada de Antonio Gaudí. El genio murió en 1926, pero dejó planos y maquetas con las instrucciones precisas para terminar el templo.

Al respecto, Jordi Faulí arquitecto director de la Sagrada Familia, señaló:

“Viéndolo... viéndolo desde aquí, el edificio, como es necesario, pues, ver las cuatro torres de la Gloria para compensar el resto de la masa. Será entonces cuando podremos ver y entender perfectamente, aunque nos lo podemos imaginar, el proyecto que Gaudí pensó para la Sagrada Familia”

Antonio Gaudí

Antonio Gaudí, conocido como el arquitecto de Dios, concibió el templo como una conexión entre el cielo y la tierra. Una arquitectura geométrica basada en la naturaleza que invita a alzar la mirada.

“Utilizando estructuras que le permitieron apoyar todo el peso superior —por tanto, todas las torres centrales, las seis torres centrales—, apoyarlas solo con la estructura interior de unos árboles de columnas que se van ramificando, para apoyar todo el peso, como le cae directamente al cimiento, y permitir que las fachadas de la nave estén llenas de entradas de luz, de ventanas, de vitrales de color”, indicó Faulí.

Papa León XIV bendecirá la torre de Jesucristo

Este 10 de junio se cumple exactamente el centenario de la muerte de Gaudí. Tras presidir una misa solemne, el papa León XIV bendecirá la torre de Jesucristo, que se iluminará por primera vez.

“Desde cada una de las torres, él pensaba iluminar la cruz; con lo cual, esto es lo que encenderemos la noche del 10 de junio: la iluminación simbólica que Gaudí pensó”, aseguró el arquitecto Mauricio Cortés.

Con información de Yolanda Fernández

LECQ