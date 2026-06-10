Así Es la Torre de Jesús Recién Terminada de la Basílica de la Sagrada Familia

El papa León XIV bendecirá la recién terminada torre de Jesús de la basílica de la Sagrada Familia, obra icónica de Antonio Gaudí. Este 10 de junio se cumple un siglo de su fallecimiento

Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada FamiliaFoto: Reuters

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Descubre la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, ahora el templo católico más alto del mundo. El papa León XIV la bendecirá en el centenario de Gaudí.

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