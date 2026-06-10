Ponen Playera de México al Niño Dios en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México

El Niño Dios fue vestido con el uniforme de la Selección Mexicana. Esta tradición de los mexicanos nació en el Mundial de 1970

Este mundial, en la Ciudad de México, el Niño Dios futbolista está en la Catedral Metropolitana.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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En la Catedral Metropolitana, el Niño Dios viste la playera de la Selección Mexicana. Una tradición que une fe y futbol desde el Mundial de 1970.

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