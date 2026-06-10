Van 4 Muertos por Alcohol Adulterado en Fiesta en Guanajuato; Fallece Papá de la Quinceañera

Una fiesta de 15 años terminó en tragedia luego de que más de 40 invitados se intoxicaran con alcohol adulterado; quinceañera está grave

Los invitados a la fiesta de XV años se intoxicaron tras beber alcohol adulterado en SalamancaFoto: Facebook

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Impactante tragedia en Guanajuato: 4 muertos en fiesta de XV años por alcohol adulterado. Entre las víctimas, el padre de la quinceañera. Más información.

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