Van 4 Muertos por Alcohol Adulterado en Fiesta en Guanajuato; Fallece Papá de la Quinceañera

En N+ te contamos el trágico final que tuvo una fiesta de 15 años en Salamanca, Guanajuato, el pasado fin de semana. Hoy, las autoridades confirmaron que el número de víctimas mortales aumentó, entre ellas se encuentra el papá de la quinceañera.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el sábado en una celebración que se llevó a cabo en la comunidad de Puerto de Valle. Sin embargo, no fue hasta el día siguiente que las autoridades fueron alertadas por varias personas con diversos problemas de salud.

Bodega fue en una bodega con posible alcohol adulterado

La fiscalía de Guanajuato informó que los hechos ocurrieron en una bodega improvisada donde se realizó la fiesta de la familia Cárdenas Ramblas el pasado sábado 6 de junio, y donde al parecer los invitados tomaron bebidas alcohólicas adulteradas.

La Secretaría de Salud informó que los pacientes externaron que su malestar general se debía a síntomas como dolor de cabeza. Pero más tarde las complicaciones se agravaron y manifestaron síntomas como:

Visión borrosa

Vómito

Hipotermia

Somnolencia profunda

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Captan Caída de Rayo Durante Fiesta de XV Años en Veracruz

Ángel Ramblas, tío de la quinceañera, dijo a N+:

"Pues eso fue de repente el jale, se acabó la fiesta y todo y valió gorro, ya hasta después hasta al otro día estaban quedando, este temblorines".

¿Quiénes murieron por intoxicación en fiesta de XV años en Guanajuato?

Las autoridades confirmaron que dos personas, de 39 y 28 años de edad, murieron durante el traslado al hospital.

"Lamentablemente fallecieron en el trayecto hacia la unidad médica”, puntualizó.

Lamentablemente, este martes la cifra de decesos aumentó a dos personas más. Hasta el momento se tiene conocimiento que las personas que perdieron la vída son familiares directos de la quinceañera, entre ellos se encuentra un primo y su papá. Mientras que la quinceañera sigue hospitalizada en estado delicado.

Los familiares de las víctimas refirieron que la fiesta de XV años se desarrolló de manera normal. Una vez que concluyó todos se fueron a sus casas, pero en cuestión de horas comenzaron los malestares.

Según información proporcionada por invitados, las botellas de tequila presuntamente fueron compradas en la Central de Abasto en León, Guanajuato. Además, refieren que no contaban con algún sello emitido por la Cofepris o cualquier otra autoridad que garantizara la calidad y producción del producto.

Por lo tanto, se espera que se realice una investigación para conocer a detalle cómo o con qué sustancia se contaminó la bebida alcohólica, así como el sitio donde se distribuye.

EPP