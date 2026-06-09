Marcha de las Antorchas en CDMX: ¿Cuándo Será y Cuál Será la Ruta de las Madres Buscadoras?

Las madres buscadoras tienen preparada una Marcha de las Antorchas en CDMX, con la finalidad de exigir a las autoridades la localización de sus seres queridos en medio de las celebraciones por el Mundial 2026; estos son los detalles.

De acuerdo con los colectivos, se trata de una caminata en la que se pretende "iluminar la búsqueda", para no perder la fe y seguir en la lucha hasta encontrarlos.

"Trae tu vela, lámpara, celular. Juntas iluminemos la esperanza", aseguraron.

Las madres buscadoras anunciaron una serie de movilizaciones en contra de la realización de la justa deportiva más importante a nivel internacional. Lo anterior, porque son miles de familias las que no saben nada de sus seres queridos.

Asimismo, refieren que es una exigencia para las autoridades, con la intención de que no se olviden de las investigaciones pendientes para localizar a los desaparecidos, así como a usar todos los recursos necesarios para agilizar las indagatorias.

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¿Cuándo y cómo será la Marcha de las Antorchas en CDMX?

La Marcha de las Antorchas en CDMX de las madres buscadoras se llevará a cabo previo a la inauguración del Mundial 2026.

"Lleva una luz para iluminar nuestra búsqueda, abracémonos en la esperanza de encontrales", afirmaron.

Toma nota, ya que esta movilización será el miércoles 10 de junio de 2026 a las 19:00 horas. Es importante que consideres la ruta de la Marcha de las Antorchas, ya que será la siguiente:

Estación Registro Federal del Tren Ligero

Calzada de Tlalpan

Estadio Azteca

El punto de encuentro será al exterior de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia El Reloj, muy cerca de la estación del transporte referido.

Se prevé que a esta convocatoria se sumen estudiantes que participarán en la conmemoración de los 55 años del “Halconazo”, así como integrantes de la CNTE, por lo que el número de participantes será considerable.

La Marcha de las Antorchas en CDMX es una de las acciones previas de las madres buscadoras en contra del Mundial 2026, no obstante, se espera que el 11 de junio, en la inauguración, se lleven a cabo otras manifestaciones.

EPP