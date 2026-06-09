Marcha de las Antorchas en CDMX: ¿Cuándo Será y Cuál Será la Ruta de las Madres Buscadoras?

La Marcha de las Antorchas en CDMX es encabezada por madres buscadoras, quienes exigirán a las autoridades la localización de sus seres queridos en medio de las celebraciones por el Mundial 2026

La Marcha de Antorchas en CDMX es encabezada por madres buscadorasFoto: Cuartoscuro

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Madres buscadoras iluminan CDMX con la Marcha de las Antorchas el 10 de junio, exigiendo justicia y localización de sus seres queridos antes del Mundial 2026. Conoce la ruta y únete a esta causa.

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